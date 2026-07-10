Camioneta Termina Volcada después de Chocar con Dos Patrullas en Carretera de Puebla

La tarde de este viernes 10 de julio de 2026 se registró un aparatoso accidente sobre la Carretera a Valsequillo a la altura del municipio poblano de Tecali de Herrera.

Una camioneta de redilas roja chocó contra dos patrullas perteneciente a la Policía Municipal de dicha demarcación y posteriormente terminó volcada sobre la carpeta asfáltica, generando un cierre parcial de circulación.

Vuelca camioneta tras chocar con patrulla sobre Carretera a Valsequillo en Puebla

Dos patrullas de la Policía Municipal de Tecali de Herrera y una camioneta estuvieron involucradas en un choque que derivó en la volcadura del vehículo de carga sobre la carretera a Valsequillo en el tramo Tecali–Puebla.

Los paramédicos brindaron atención a personas heridas y trasladaron a algunas a un hospital para su valoración médica. Mientras tanto, cuerpos de auxilio realizaron labores en el sitio, donde también se reportó derrame de aceite sobre la carpeta asfáltica.

La circulación del tramo carretero presentó afectaciones durante varias horas debido a las maniobras para retirar las unidades siniestradas.

Vuelca tráiler cargado con verduras sobre la autopista Puebla-Orizaba

Durante la mañana del pasado 8 de julio, se registró la volcadura de un tráiler que transportaba verduras sobre la autopista Puebla-Orizaba, a la altura del kilómetro 268, en el carril con dirección a la ciudad de Orizaba.

Este accidente ocurrió a unos metros del destacamento de la Guardia Nacional División Carreteras. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la pesada unidad, la cual terminó recostada sobre su costado derecho, bloqueando el carril de baja velocidad y ocasionando cierre parcial de la circulación.

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De este accidente, solo se registró carga vehicular en la zona; sin embargo, afortunadamente no se reportaron lesionados, solo daños materiales cuantiosos.

Con información de N+

GMAZ