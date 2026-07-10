Camioneta Termina Volcada después de Chocar con Dos Patrullas en Carretera de Puebla

Tanto la unidad de redilas como los vehículos oficiales quedaron sobre la carpeta asfáltica, por lo que la circulación sufre un cierre parcial.

Accidente Volcadura Camioneta Choque Patrulla Carretera a Valsequillo Tecali de Herrera PueblaFoto: GSM

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Choque en carretera de Puebla deja camioneta volcada y patrulla dañada. Emergencia en el lugar, circulación afectada. Sigue la noticia para más información.

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