UNAM Revela Necropsia Preliminar de Muerte de Kenzo Tras Captura en Tepetlaoxtoc, Edomex

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que la UNAM entregó el informe macroscópico preliminar de la necropsia realizada al tigre de bengala Kenzo, que murió durante su operativo de captura tras haber escapado de una reserva natural.

La necropsia fue practicada por el Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.

¿De qué murió Kenzo?

El informe señala que el felino murió por broncoaspiración de sangre a consecuencia de hemorragias derivadas de un impacto de bala en la parte frontal de la cabeza, cerca del párpado derecho.

Dicha herida "penetró por la región del párpado superior derecho y continuó su trayecto atravesando el paladar blando".

Asimismo, describe otras heridas que presentaba el ejemplar, algunas compatibles con proyectiles de arma de fuego; entre ellas, una correspondiente al marcaje del ejemplar (microchip) y, además, una herida longitudinal lacerante (cortada) de 11 cm de longitud en la cola.

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Alistan informe final

En tanto, el Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia entregará un diagnóstico final que incluye un examen histopatológico, que aportará mayor detalle a nivel microscópico sobre las lesiones identificadas en el animal, una vez que se reanuden las actividades en la UNAM.

¿Qué pasó con el tigre Kenzo en el Edomex?

Kenzo era un tigre de bengala de aproximadamente dos años de edad, macho, con un peso de 116.2 kg y una longitud de 236 cm (de la punta de la nariz a la punta de la cola).

Kenzo falleció durante el operativo de captura, el pasado 2 de julio, en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México, luego de haber escapado de Animal Experience México, un lugar que maneja vida silveste fuera de su Hábitat Natural (PIMVS) de propiedad privada, ubicado en la comunidad de San Bernardo Tlalmimilolpan, en Tepetlaoxtoc, Edomex.

De acuerdo con la información que dio la Profepa tras la muerte del tigre es que, durante las maniobras para su sedación y captura, el tigre atacó al personal presente. Debido al riesgo inminente que representaba esta situación, las fuerzas de seguridad que apoyaban el rescate repelieron la agresión. El ejemplar recibió atención médica inmediata; pese a estos esfuerzos, falleció.

Tras haber escapado de donde se encontraba, la Profefa realizó una visita de inspección y se detectaron irregularidades en sus instalaciones y en su Plan de Manejo, por lo que se clausuró de forma temporal.

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