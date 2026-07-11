UNAM Revela Necropsia Preliminar de Muerte de Kenzo Tras Captura en Tepetlaoxtoc, Edomex

Kenzo escapó de una reserva natural en la que se encontraba, por lo que se aplicó un operativo de búsqueda durante varios días hasta que fue localizado y que derivó en su muerte

Revelan causa de muerte de tigre KenzoProfepa

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La muerte de Kenzo, el tigre de bengala, fue causada por un disparo en la cabeza, según la necropsia de la UNAM. ¿Qué más revela el informe? Infórmate aquí.

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UNAM Revela Necropsia Preliminar de Muerte del Tigre Kenzo Tras Captura en Tepetlaoxtoc, Edomex