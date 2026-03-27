Tiger Woods Sufre Accidente Automovilístico, Reportan Medios

El golfista Tiger Woods sufrió un accidente automovilístico hoy, 27 de marzo de 2026, reportaron medios estadounidenses.

De acuerdo con medios como NBC News, el accidente ocurrió la tarde de este viernes en Jupiter Island, en Florida, Estados Unidos, donde reside el golfista.

De acuerdo con la agencia de noticias AFP, las autoridades no detallaron cuál es el estado de salud de Tiger Woods.

El coche del golfista volcó del lado izquierdo, según unas fotos del accidente publicadas por el WPTV.

Video: Tiger Woods Sufre Accidente Automovilístico en Florida

La policía ya investiga las posibles causas del accidente, mientras que la oficina del condado de Martin informó que ofrecerá una conferencia de prensa al respecto, la tarde de este viernes.

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Accidente pasado dejó secuelas a Woods

No es la primera vez que la leyenda del golf se ve involucrado en un choque, pues en 2021, Woods sufrió un grave accidente en Los Ángeles, California, que le causó secuelas en la pierna derecha.

En 2025, Woods se rompió el tendón de Aquiles y se prepara pa regresar a competir.

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Con información de N+ y agencias.

RMT