Tiger Woods Habla tras Arresto por Conducir Alcoholizado: Anuncia que se Retirará Temporalmente

La leyenda del golf, Tiger Woods, anunció que se retirará temporalmente para recibir tratamiento. Esto lo reveló en sus primeras declaraciones, luego de su arresto por conducir supuestamente bajo los efectos del alcohol en Florida.

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En un comunicado compartido en sus redes sociales, Woods expresó su compromiso de "regresar más sano, fuerte y concentrado".

Video. Tiger Woods Sufre Accidente Automovilístico en Florida

Dichas declaraciones ocurren apenas horas después de que el golfista profesional se declarara inocente en su caso de conducir bajo los efectos del alcohol en Florida.

Declaraciones de Tiger Woods en un comunicado del 31 de marzo de 2026. Foto: Instagram tigerwoods

"Conozco y comprendo la gravedad de la situación en la que me encuentro hoy. Me retiraré temporalmente para recibir tratamiento y concentrarme en mi salud. Esto es necesario para priorizar mi bienestar y trabajar hacia una recuperación duradera", dijo Tiger Woods en su historia de Instagram el martes.

"Me comprometo a tomarme el tiempo necesario para regresar más sano, fuerte y concentrado, tanto a nivel personal como profesional. Agradezco su comprensión y apoyo, y pido privacidad para mi familia, mis seres queridos y para mí en este momento".

El registro judicial en línea del condado de Martin, Florida, mostraba que Woods se había declarado inocente por escrito y que planeaba renunciar a su comparecencia durante la audiencia de lectura de cargos el próximo mes.

Su arresto el viernes pasado se produjo cuando Woods intentaba decidir si estaba en condiciones de jugar el Masters, que comienza el 9 de abril, y a pocos días de lo que se describió como una fecha límite flexible para decidir si sería el capitán del equipo estadounidense de la Ryder Cup para los partidos de 2027 en Irlanda. Woods, de 50 años, se estaba recuperando de una séptima cirugía de espalda en septiembre, cuando se sometió a ella.

Tenía analgésicos en el bolsillo y mostraba signos de efectos de alguna sustancia

El martes, un informe del sheriff indicó que tenía analgésicos en el bolsillo y que mostraba signos de estar bajo los efectos de alguna sustancia en el lugar del accidente la semana pasada.

La PGA, en un comunicado, expresó su apoyo al veterano deportista: "Woods es una leyenda de nuestro deporte cuyo impacto trasciende con creces sus logros en el campo. Pero, por encima de todo, Tiger es una persona, y nuestro enfoque está en su salud y bienestar".

Woods, que cumplió en diciembre 50 años, está alejado de los campos desde 2024, recuperándose de una rotura del tendón de Aquiles y también de su séptima operación de espalda.

Sin embargo, había sondeado la idea de participar en el Masters de Augusta, el primer 'grande' de la temporada que tendrá lugar la semana que viene, lo que hubiese marcado su retorno tras casi dos años de inactividad.

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Con información de N+

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