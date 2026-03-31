Tiger Woods se Declara Inocente en su Detención tras Conducir Alcoholizado en Florida

El golfista estadounidense Tiger Woods se declaró inocente de los cargos que se le imputaron luego de un accidente que ocurrió la semana pasada en Florida, Estados Unidos, reportan medios locales basados en documentos judiciales presentados este martes 31 de marzo, en el condado de Martin.

Video relacionado: Tiger Woods rechaza oferta multimillonaria para jugar en liga de Arabia Saudita

El Land Rover de Tiger Woods volcó en una carretera de dos carriles cerca de su casa en Jupiter Island, según esta imagen distribuida por la Oficina del Sheriff del Condado de Martin. Foto: Reuters

Dichos documentos precisan que el laureado deportista está acusado de manejar bajo los efectos del alcohol con daños a la propiedad.

Tiger Woods aparece en una foto policial publicada por la Oficina del Sheriff del Condado de Martin el 28 de marzo de 2026. Foto: Reuters

Se tiene programado que comparezca ante un juez el próximo 23 de abril.

Tiger Woods exige un juicio con jurado

El abogado de Woods, Douglas Duncan, presentó una renuncia a la lectura de cargos y solicitó un juicio con jurado ante el tribunal del condado de Martin. La solicitud exime a Woods de su comparecencia ante el juez, lo que significa que no tendrá que presentarse en la corte para una audiencia inicial.

Además, la Oficina del Algualcil del Condado de Martin reveló que el golfista Tiger Woods llevaba dos pastillas de hidrocodona, un analgésico opioide, tenía los "ojos vidriosos" y caminaba de forma "letárgica" durante su arresto tras un accidente vehicular en Florida.

El reporte del arresto, difundido ahora a los medios, muestra que Woods estaba "sudando fuertemente" pese a estar en su vehículo con aire acondicionado, además de hablar de forma "inusual" con los oficiales y presentar las pupilas dilatadas.

Aunque el deportista dio negativo a consumo de alcohol, se negó a una prueba de orina para detectar otras sustancias y los policías encontraron dos píldoras de hidrocodona en el bolsillo izquierdo de su pantalón.

Este medicamento es un analgésico aprobado por la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) para tratar dolor crónico severo, pero también es un opioide "documentado en reportes nacionales de laboratorios criminales" usado para "uso y abuso ilícito", según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

El golfista, añadió el informe, tambaleaba al caminar y confesó que toma medicamentos que requieren prescripción médica.

En contraste, el deportista de 50 años le dijo a las autoridades que él estaba viendo su celular y cambiando la estación de radio durante el choque, lo que provocó el accidente en la localidad de la Isla de Júpiter.

El ganador de 15 'majors' conducía un todoterreno a gran velocidad sobre las 14:00 hora local del viernes pasado cuando intentó adelantar a una camioneta de limpieza que remolcaba un tráiler pequeño y, ante el volantazo para esquivarlo, volcó de lado y se vio obligado a salir por una de las ventanillas.

La Policía detuvo al golfista, quien quedó en libertad después de pasar varias horas en prisión tras el accidente de tráfico.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI