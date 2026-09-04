Seguirán las Lluvias y Chubascos en México; BCS Resentirá Efectos de Marie

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit.

El huracán Marie ocasionará fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas occidentales de la península de Baja California, además de reforzar la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur.

A su vez, habrá chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente, sur y occidente del territorio nacional, además de la península de Yucatán, y con posible caída de granizo en el centro y sureste del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Por último, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de México, en los estados del litoral del Pacífico, del golfo de México y de la península de Yucatán.

Y prevalecerá la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste). Finalizando este día en Coahuila.

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Este viernes, se esperan precipitaciones de distintas intensidades en la República Mexicana:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (este), Chiapas (norte, centro y oeste) y Tabasco (oeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (centro y sur), Chihuahua (norte, oeste y suroeste), Durango (oeste y noroeste), Sinaloa (norte, centro y sur), y Nayarit (norte y costa).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este y sur), Coahuila (este y sureste), Nuevo León (centro y sur), Jalisco (noreste y este), Colima, Michoacán (norte, oeste, centro y este), Guerrero (oeste, centro y este), Guanajuato (norte, oeste y sur), Querétaro (oeste y sur), Estado de México (suroeste), Puebla (oeste y sureste), Campeche (suroeste) y Yucatán (centro, sur y oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.

Mientras que las temperaturas máximas alcanzarán los 45 grados Celsius en algunas entidades del país:

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (oeste), Chihuahua (noreste), Sinaloa (norte y centro), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste y centro).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur (noroeste y centro), Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

En cuanto al clima en el Valle de México, por la mañana se pronostica cielo medio nublado, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Estado de México.

Durante la tarde, se prevé ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (suroeste).

En la Ciudad de México la temperatura mínima será de 13 a 15 °C y la temperatura máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima será de 9 a 11 °C y la máxima de 21 a 23 °C.

Con información de Conagua

ICM