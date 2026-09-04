Pronóstico del tiempo

Seguirán las Lluvias y Chubascos en México; BCS Resentirá Efectos de Marie

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de México, en el litoral del Pacífico, del golfo de México y de la península de Yucatán

Ayuntamiento de Los Cabos, en BCS, realizan labores para contrarrestar los efectos de las lluviasAyuntamiento de Los Cabos, en BCS, realizan labores para contrarrestar los efectos de las lluvias. Foto: Facebook | ayuntamientoloscabos

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