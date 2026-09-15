Sociedad

Hay Ley Seca Mañana en CDMX: Esta Es la Multa Por No Respetar Restricción en 2026

La Ley de Cultura Cívica de CDMX es el reglamento que establece las medidas y sanciones aplicables para salvaguardar la seguridad de la población

Ley Seca 2026. De Cuánto es la Multa por infringir la Ley.El 15 y 16 de septiembre de 2026 habrá Ley Seca en CDMX con motivo de las Fiestas Patrias. Foto: Cuartoscuro.

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