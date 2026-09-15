Hay Ley Seca Mañana en CDMX: Esta Es la Multa Por No Respetar Restricción en 2026

Como cada año, familias y amigos alistan los últimos detalles para la celebración de las Fiestas Mexicanas en las que esperan que dé inicio la ceremonia del Grito de Independencia. Y dado que bebidas como el tequila o mezcal no faltan en la cena, en N+ te decimos cuál es la multa por no respetar la Ley Seca en Ciudad de México.

Si bien en una nota previa te dimos a conocer todas las alcaldías y localidades que aplicarán esta restricción a la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas, vale la pena que conozcas cuál es la sanción que aplica el Gobierno de Ciudad de México.

De hecho, en algunas zonas la medida aplica desde días antes por fiestas patronales, por lo que los Festejos Patrios quedan entre las fechas propuestas por las autoridades locales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Anuncian Ley Seca en estas Alcaldías de CDMX por Festejos Patrios 2026

Tal es el caso de la alcaldía de Xochimilco, donde distintos Pueblos Originarios mantienen la Ley Seca desde el pasado 3 de septiembre y hasta el próximo 1 de octubre.

Así que para que no te hagas acreedor a una sanción, en una nota previa te adelantamos a qué hora empieza la Ley Seca el 15 de septiembre, además de aclarar si podrías ir a la cárcel de infringir la Ley.

De acuerdo con la fracción V del artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de Ciudad de México, ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados es considerado infracción contra la seguridad ciudadana.

De modo que caer en esta práctica te hace acreedor a una multa equivalente de 21 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor en 2026 es de 117.31 pesos. Es decir que los infractores deberán pagar entre 2,463.51 pesos a 3,519.30 pesos.

Además, si te estás preguntando si infringir esta medida te podría llevar a la cárcel, La Ley de Cultura Cívica establece que el infractor podría ser acreedor a la sanción económica antes descrita, o bien arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 y 18 horas.