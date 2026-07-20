Localizan el Cuerpo de Key Irino, Menor Desaparecida en Pueblo Viejo, Veracruz

Durante la mañana de este lunes 20 de julio de 2026, personal de Protección Civil de Pueblo Viejo, Veracruz, así como elementos de la Marina, lograron la localización del cuerpo de la menor de 13 años de edad, Key Irino Segovia.



La infante fue hallada a la altura de la calle Cárdenas en la Congregación Anáhuac, aproximadamente a 1 kilómetro de donde la vieron por última vez con vida.



En las labores de búsqueda participaron buzos de la Marina, Protección Civil de Pueblo Viejo y Pánuco, SINAREM y sociedad civil.

Localizan el Cuerpo de Key Irino en Pueblo Viejo. Foto: N+

¿Qué Pasó Durante la Búsqueda de Key en el Río Pánuco?

Una menor de 13 años de edad identificada como Key Irino Segovia desapareció en las aguas del río Pánuco la tarde del sábado 18 de julio, en las inmediaciones del paso de lancha Emiliano Zapata, en la colonia Californiana de Pueblo Viejo.

De acuerdo con la información recabada, la menor había acudido a un convivio con unas amigas y alrededor de las 5:00 de la tarde se encontraba jugando junto con otras dos menores sobre una lancha atracada en el margen del río.

Presuntamente, una de las sandalias de Kate cayó al agua y, al intentar recuperarla, la adolescente perdió el equilibrio y cayó al caudal. A pesar de los intentos por salir, fue arrastrada por la corriente y desapareció entre las aguas del río Pánuco.

Fue aproximadamente a las 6:00 de la tarde cuando se dio aviso a sus familiares y a los cuerpos de emergencia. Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Veracruz, buzos especializados y pescadores de la zona, quienes iniciaron un operativo de búsqueda.

Con la llegada de la noche, las labores se tornaron más complejas debido a la escasa visibilidad, por lo que elementos de la Secretaría de Marina se sumaron al operativo para reforzar los trabajos, los cuales se extendieron durante la noche del sábado y la madrugada del domingo.