Seguridad

Localizan el Cuerpo de Key Irino, Menor Desaparecida en Pueblo Viejo, Veracruz

Fue localizado el cuerpo de Key Irino, de 13 años de edad, en la Congregación Anáhuac de Pueblo Viejo, Veracruz

Localizan el cuerpo de Key Irino, Menor Desaparecida en Pueblo Viejo, VeracruzLocalizan el cuerpo de Key Irino, Menor Desaparecida en Pueblo Viejo, Veracruz. Foto: N+

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Encuentran el cuerpo de Key Irino, de 13 años, en Pueblo Viejo, Veracruz. La menor desapareció en el río Pánuco tras caer al agua mientras jugaba.

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