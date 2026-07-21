Accidentes

Fuerte Incendio Consume Maquinaria en Empresa Recicladora de Apodaca, NL

Un incendio en una chatarrera del Parque Industrial Huinalá, en Apodaca, movilizó a cuerpos de auxilio durante la madrugada del martes

Fuerte incendio consume maquinaria en empresa recicladora de ApodacaInvestigan causas de incendio en empresa recicladora de Apodaca Foto: Protección Civil de Nuevo León

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Fuerte incendio en chatarrera de Apodaca consume maquinaria y materiales reciclables. Autoridades investigan el origen del fuego. Conoce más sobre este incidente.

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