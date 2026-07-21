Fuerte Incendio Consume Maquinaria en Empresa Recicladora de Apodaca, NL

Un incendio registrado durante la madrugada de este martes 21 de julio de 2026 en una empresa dedicada al reciclaje de materiales provocó la movilización de cuerpos de auxilio estatales y municipales en el municipio de Apodaca. El incendio generó una intensa respuesta por parte de elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas de la zona industrial.

El reporte alertó a las corporaciones sobre un incendio en una chatarrera ubicada sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, en su cruce con la calle Teléfonos, dentro de la colonia Parque Industrial Huinalá, un sector donde operan diversas empresas. Al arribar al lugar, elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Apodaca y Bomberos del Estado localizaron el incendio concentrado en el área conocida como molino, donde se almacenaban diversos residuos industriales y materiales reciclables.

De acuerdo con el informe preliminar, en el sitio había acumulación de papel, aluminio, plástico, madera, tierra, cobre y bronce, materiales que favorecieron la propagación de las llamas y complicaron las labores para sofocar el incendio.

Además del material consumido por el fuego, las autoridades informaron que el siniestro dejó daños en cuatro bandas transportadoras, un cajón de almacenamiento y una trituradora utilizada para el procesamiento de residuos. Pese a la magnitud del incendio y los daños materiales registrados, no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas.

Investigan el origen del siniestro

Tras controlar el incendio y eliminar los riesgos de una posible reactivación, las autoridades realizaron labores de inspección y enfriamiento en la zona afectada para garantizar que no existiera peligro para el personal o las instalaciones cercanas. Hasta el momento, las causas que originaron el fuego no han sido determinadas. Las autoridades correspondientes mantienen abierta una investigación para establecer cómo comenzó el incendio y si éste fue provocado por alguna falla mecánica, un accidente o cualquier otra circunstancia.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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