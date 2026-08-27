Seguridad

Decomisan Más de 2 Millones de Sustancias tras Cateo en Bodega en Guadalupe, NL

LA FGR ya investiga la composición del líquido asegurado dentro de un predio

Cateo en GuadalupeAutoridades resguardaron cientos de tambos. Foto: FGR

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