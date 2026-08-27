Decomisan Más de 2 Millones de Sustancias tras Cateo en Bodega en Guadalupe, NL

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró un total aproximado de dos millones 232 mil litros de una sustancia aún sin determinar, además de vehículos y diversos contenedores, durante un cateo realizado en una bodega ubicada en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Esta movilización ocurrió luego de que un juez girara una orden de cateo debido a una investigación relacionada con el presunto resguardo de miles de litros de hidrocarburos obtenidos de manera ilegal.

Fueron elementos de la Policía Federal Ministerial quienes localizaron y aseguraron la sustancia almacenada en esta bodega. Hasta el momento, las autoridades no han determinado de qué material se trata, por lo que será necesario realizar estudios para identificar su composición.

Además de los más de dos millones 200 mil litros decomisados, fueron asegurados tres mil 304 tambos, 270 cubitanques, cuatro camionetas con pipas, dos camas caja secas y ocho motobombas. También se localizaron cuatro montacargas, un tanque tipo cisterna, diez ferrotanques, 11 tanques verticales y un remolque.

La sustancia y objetos asegurados ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien continuará con las investigaciones correspondientes, por lo que el sitio cateado fue resguardado con varios sellos. Hasta el momento no se ha informado si en este bodega hubo alguna detención.