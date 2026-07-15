Ciudadano Estadounidense Resultó Lesionado tras Caer en Tumba en Panteón de Guaymas, Sonora

Un ciudadano estadounidense fue rescatado la tarde-noche del lunes, luego de caer al interior de una cripta en el panteón Héroes del 13 de Julio, ubicado en el sector San Germán, al norte de Guaymas, donde sufrió lesiones en las piernas.



El accidente ocurrió alrededor de las 19:10 horas, cuando el hombre caminaba sobre las tumbas y, presuntamente, la losa de cemento de una de ellas se quebró, provocando que cayera desde una altura aproximada de dos metros al interior de la fosa.



Tras el reporte al 9-1-1, al sitio acudieron elementos del Departamento de Bomberos Voluntarios de Guaymas, paramédicos de Cruz Roja, personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y agentes de la Policía Municipal para realizar las maniobras de rescate.

El lesionado es originario de Tucson, Arizona de Estados Unidos

El lesionado fue identificado como Dylan, de 27 años de edad, originario de Tucson, Arizona. Para extraerlo utilizaron equipo especializado de rescate con cuerdas, escaleras y una camilla tipo marina.



De acuerdo con la información disponible, el hombre sufrió probables fracturas en las piernas y, una vez rescatado, recibió atención prehospitalaria para posteriormente ser trasladado a recibir atención médica.