Ciudadano Estadounidense Resultó Lesionado tras Caer en Tumba en Panteón de Guaymas, Sonora

Luego de caer en una tumba abierta en un panteón de Guaymas, Sonora, un ciudadano estadounidense resultó con lesiones y fue rescatado por cuerpos de seguridad.

Ciudadano Estadounidense Resultó Lesionado tras Caer en Tumba Abierta en Panteón de GuaymasFoto: Archivo N+

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Un hombre de Tucson, Arizona, resultó herido tras caer en una cripta en Guaymas. Equipos de rescate actuaron rápidamente. Conoce los detalles.

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