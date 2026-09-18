Autoridades estatales y federales desplegaron un operativo coordinado en Puerto Peñasco, donde lograron tomar el control de un domicilio utilizado como casa de seguridad.

Luego de que la movilización generara alarma en redes sociales, la Fiscalía de Sonora aseguró que la situación en la zona quedó bajo control y con saldo de varias personas detenidas.

En el lugar se aseguraron armas de fuego, casquillos, equipo táctico y vehículos que, junto con los detenidos, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

La Fiscalía señaló que la ciudad se encuentra en calma y que mantendrán la presencia operativa en la zona mientras continúan las diligencias.