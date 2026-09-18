Seguridad

Detienen a Varias Personas tras Operativo en Casa de Seguridad en Puerto Peñasco

De la misma manera se aseguraron diversos vehículos, armas de fuego, casquillos y equipo táctico que quedaron a disposición de las autoridades correspondientes en Sonora

Detienen a Varias Personas tras Operativo en Casa de Seguridad en Puerto PeñascoDetienen a Varias Personas tras Operativo en Casa de Seguridad en Puerto Peñasco. Foto: Archivo N+

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