Luego de la tensión que provocó un enfrentamiento entre pobladores y fuerzas armadas en los municipios de Mochitlán y Quechultenango, ocurrido ayer 18 de septiembre 2026, la Fiscalía de Guerrero inició una investigación por diversos delitos derivados de los hechos violentos.

En tanto, el Gabinete de Seguridad, informó que, en seguimiento a los hechos registrados, donde fueron agredidos elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, las instituciones del Gabinete de Seguridad colaboran con las autoridades de Guerrero para avanzar en las investigaciones y detener a los responsables.

"La Fiscalía Guerrero inició las carpetas de investigación correspondientes por las agresiones contra ocho integrantes de las instituciones de seguridad, además de las lesiones ocasionadas a dos personas y daños a tres vehículos oficiales", informó en sus redes sociales.

Las autoridades informaron que las agresiones en contra de los elementos de seguridad son investigadas en ambos municipios. En el caso de Mochitlán, se abrieron dos carpetas de investigación por el delito de lesiones, en agravio de dos personas del sexo masculino y en contra de quien o quienes resulten responsables.

Mientras que en Quechultenango, puntualizó que hasta el momento no han recibido denuncias relacionadas con personas civiles lesionadas o fallecidas. Sin embargo, debido a las agresiones contra tres integrantes de la Guardia Nacional (GN) y cinco de la Policía Estatal, se iniciaron dos carpetas de investigación.

La primera es por los delitos de daño a la propiedad, ataques a las vías de comunicación y lesiones, en agravio de cinco elementos de la Policía Estatal.

La segunda corresponde a los delitos de homicidio en grado de tentativa, daño a la propiedad, robo, ataques a las vías de comunicación y lesiones, en agravio de tres elementos de la GN, por hechos suscitados en el municipio de Mochitlán.

“Como parte de los actos de investigación, se cuenta con tres vehículos oficiales que presentan impactos producidos por arma de fuego”, indicó la Fiscalía de Guerrero.

Asimismo, las autoridades mantienen el trabajo coordinado para contribuir al esclarecimiento de los hechos y fortalecer las condiciones de seguridad en la región.

Este 17 de septiembre los habitantes de Mochitlán y Quechultenango, vivieron momentos de tensión, cuando se registró un enfrentamiento derivado de un operativo.

Los habitantes se enfrentaron con piedras y palos contra los policías. Otro grupo de personas acudió al acceso principal de Quechultenango para hacer un bloqueo y con ello impedir el paso de más unidades de fuerzas armadas. Al menos 19 elementos de distintas corporaciones fueron retenidos por civiles en la cabecera municipal.

Durante el altercado se presentó la quema de patrullas, por lo que esto alertó todavía más a las autoridades.

A través de redes sociales se dieron a conocer los videos en los que se observan las agresiones, así como las unidades vandalizadas y envueltas en llamas. En la carretera Mochitlán-Quechultenango, fueron atravesadas combis del transporte público de la ruta a Chilpancingo para impedir el avance del operativo.

EPP