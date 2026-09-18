Seguridad

Gabinete de Seguridad Investiga Hechos Violentos en Mochitlán y Quechultenango, Guerrero

Pobladores quemaron patrullas y retuvieron durante varias horas a 19 agentes

Los enfrentamientos entre pobladores y autoridades causaron tensión en la zona sur de GuerreroFoto: Especial
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