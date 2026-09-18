Próximo Puente Llega en Septiembre 2026: Fechas y Quiénes Descansan 3 Días en México

Recién concluyeron los festejos por el aniversario del Día de la Independencia y ya está confirmado que el próximo puente llega en los días que quedan del mes de septiembre 2026, por eso te compartimos cuándo es y para qué personas aplica el descanso obligatorio de tres días en México.

Durante esta semana hubo un mega puente para trabajadores y alumnos de varias entidades del país. En Campeche se suspendieron las clases de educación básica, mientras que el Gobierno del Estado de Guerrero dio como día festivo del 14 al 16 de septiembre para personal de base, supernumerario y de confianza de las nóminas del sector central y paraestatal.

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El próximo puente 2026 es del viernes 25 al domingo 27 de septiembre y aplica para alumnos de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) de escuelas que están incorporadas a la SEP (Secretaría de Educación Pública) en todo México. Eso significa que las actividades escolares se reanudan hasta el lunes 28 de dicho mes.

El motivo por el que habrá tres días de descanso obligatorio para estudiantes de la SEP es porque el viernes 25 de septiembre se realiza la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE). Esto aplica para escuelas públicas y las instituciones privadas que así lo consideren conveniente.

Si nos vamos a lo que dice la Ley Federal del Trabajo (LFT) el próximo día festivo en México es el lunes 16 de noviembre 2026, en conmemoración al 20 de noviembre, fecha en que se celebra el aniversario de la Revolución Mexicana.

En cuanto a si el 1 y 2 de noviembre es feriado en México por las festividad del Día de Muertos, la realidad es que ninguno es considerado un día feriado oficial por la Ley Federal del Trabajo. Pero es posible que tanto trabajadores como alumnos descansen uno o ambas fechas, pero eso dependerá de su empleador, empresa o institución educativa,

AO