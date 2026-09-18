Sociedad

Próximo Puente Llega en Septiembre 2026: Fechas y Quiénes Descansan 3 Días en México

Apenas pasaron las fiestas patrias y el día festivo de la Independencia y muchas personas van a gozar de un puente de tres días de descanso obligatorio en México

Próximo puente llega en septiembre 2026 cuándo es y para quiénes aplica el descanso obligatorio de tres días en MéxicoPersonas vacacionan en uno de los tantos puente que hay en México. Foto: Cuartoscuro

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