¿Qué Debes Saber Antes de Asistir a Partido Japón vs Túnez en Monterrey? Horarios y Accesos

A unas horas del partido programado en el Estadio Sede Monterrey, los organizadores emitieron una serie de recomendaciones para los asistentes.

Estadio MonterreyFoto: CO

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