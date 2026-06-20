¿Qué Debes Saber Antes de Asistir a Partido Japón vs Túnez en Monterrey? Horarios y Accesos

A unas horas de que se lleve a cabo uno de los encuentros programados en el Estadio Sede Monterrey, los organizadores difundieron una serie de recomendaciones dirigidas a los asistentes con el objetivo de agilizar el ingreso y mejorar la experiencia de quienes acudirán al inmueble.

De acuerdo con la información proporcionada, el partido está previsto para iniciar a las 22:00 horas, mientras que las puertas del estadio abrirán desde las 19:00 horas.

Por ello, se exhorta a los aficionados a llegar con suficiente anticipación para evitar largas filas en los accesos y contar con tiempo para ubicarse dentro del recinto antes del silbatazo inicial.

Recomendaciones antes de entrar a estadio sede Monterrey

Otra de las recomendaciones es verificar previamente que los boletos digitales se encuentren descargados en los dispositivos móviles.

Además, se aconseja almacenarlos en aplicaciones de billetera digital, como Wallet en dispositivos iOS y Android, para facilitar su consulta incluso en caso de que existan problemas de conectividad en las inmediaciones del estadio.

Los asistentes también podrán consultar información relevante a través de distintas plataformas digitales, donde se encuentran disponibles mapas del estadio, rutas de acceso, recomendaciones de transporte, servicios para aficionados y lineamientos sobre objetos permitidos y restringidos dentro del inmueble.

Asimismo, se informó que los canales oficiales de comunicación ofrecerán actualizaciones relacionadas con movilidad, cierres viales, condiciones climáticas y operación de puertas durante la jornada, por lo que se recomienda mantenerse atentos a dichos avisos antes de emprender el traslado.

Las autoridades organizadoras reiteraron el llamado a planificar con anticipación la visita al estadio, respetar las indicaciones del personal operativo y consultar la información disponible para que el acceso se realice de manera ordenada y segura para todos los asistentes.