Sheinbaum Presenta Bachillerato Nacional en Tijuana; Alumnos Exhiben Perro Robot

Los jóvenes presentaron un robot y un perro robot, los cuales fueron mostrados a la presidenta y posaron frente a ella durante el recorrido por las instalaciones

Presidenta Claudia Sheinbaum en Tijuana. Foto: Gobierno de MéxicoPresidenta Claudia Sheinbaum en Tijuana. Foto: Gobierno de México

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Sheinbaum presenta en Tijuana el Bachillerato Nacional, parte de un plan para ampliar la educación media superior. Estudiantes exhiben innovadores robots. Infórmate sobre esta estrategia.

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