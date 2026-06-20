Sheinbaum Presenta Bachillerato Nacional en Tijuana; Alumnos Exhiben Perro Robot

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este sábado la inauguración del Bachillerato Nacional en Tijuana, Baja California, donde destacó la estrategia federal para ampliar la cobertura de educación media superior y garantizar que más jóvenes tengan acceso a la preparatoria cerca de sus hogares.

Durante el evento, la mandataria informó que entre 2025 y 2026 se llevarán a cabo alrededor de 500 acciones enfocadas en fortalecer la infraestructura educativa del país. Entre ellas se contempla la ampliación de secundarias para que operen como preparatorias en el turno vespertino, la construcción de nuevos planteles y la puesta en marcha del nuevo modelo educativo denominado Bachillerato Nacional.

Sheinbaum explicó que programas como el Bachillerato Nacional y el modelo Margarita Maza forman parte de una estrategia integral para ampliar la oferta educativa en todo el país.

“Son 200 mil lugares nuevos para jóvenes de preparatoria para todo el país”, señaló la presidenta al destacar que el objetivo es evitar que los estudiantes tengan que recorrer largas distancias o abandonar sus estudios por falta de espacios.

“La educación es un derecho, no un privilegio”

La titular del Ejecutivo reiteró que la educación debe garantizarse como un derecho para todos los mexicanos.

“La educación es un derecho, no un privilegio”, afirmó ante estudiantes, docentes y autoridades educativas presentes en la ceremonia.

Asimismo, aseguró que su gobierno continuará construyendo y ampliando preparatorias para acercar las oportunidades educativas a las comunidades donde más se requieren.

Uno de los momentos que llamó la atención durante la inauguración fue la exhibición de proyectos tecnológicos desarrollados por estudiantes. Los jóvenes presentaron un robot y un perro robot, los cuales fueron mostrados a la presidenta y posaron frente a ella durante el recorrido por las instalaciones.