Localizan Sin Vida a Mariana, Mujer Desaparecida tras ser Arrastrada por Corriente en Nuevo León

Autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de una mujer que era buscada luego de ser arrastrada por una corriente en el municipio de Guadalupe

Localizan mujer sin vidaFoto: PCNL

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Localizan cuerpo de Mariana en Río Santa Catarina tras intensa búsqueda. Se reitera el llamado a evitar cruzar zonas inundadas. Conoce más sobre esta lamentable noticia.

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