Localizan Sin Vida a Mariana, Mujer Desaparecida tras ser Arrastrada por Corriente en Nuevo León

Mariana, la mujer que desapareció luego de ser arrastrada por una corriente de agua, fue localizada sin vida la mañana de este sábado 20 de junio sobre el Río Santa Catarina, a la altura de las calles Benito Juárez y 20 de Noviembre, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

El reporte de desaparición se registró desde el día anterior, cuando se informó sobre un vehículo que fue arrastrado por una corriente en la colonia Nuevo San Rafael. En ese momento, se indicó que una mujer que viajaba a bordo había sido llevada por el agua, sin que se lograra ubicarla en ese instante.

Desde las 6:30 de la mañana de este sábado, se reaunudó un operativo de búsqueda que arrancó en el Río Santa Catarina, a la altura del cruce de Israel Cavazos y Día del Empresario. En el despliegue participaron alrededor de 60 elementos de distintas corporaciones, quienes recorrieron aproximadamente 8 kilómetros del lecho del río.

Autoridades piden no cruzar calles inundadas

Las labores se extendieron durante varias horas, hasta que cerca de las 11:13 de la mañana se logró la localización del cuerpo. Tras el hallazgo, se solicitó el apoyo de las autoridades correspondientes para realizar el traslado y comenzar con las investigaciones correspondientes.

Erik Cavazos pidió a los ciudadanos mantenerse bajo resguardo y no arriesgarse a cruzar zonas inundadas para evitar que este tipo casos sucedad. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del hombre que viajaba en este auto, por lo que se espera se brinden más detalles en las próximas horas.