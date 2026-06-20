Rescatan con Vida a Joven Arrastrado por la Corriente en Playa El Maviri en Sinaloa

Un joven de 20 años fue rescatado con vida luego de ser arrastrado por la corriente en la playa El Maviri, en el municipio de Ahome, Sinaloa, durante la mañana de este sábado 20 de junio de 2026.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, una llamada al número de emergencias 911 alertó sobre una persona aparentemente sin vida dentro del mar. Elementos de la Policía Turística acudieron al lugar y, tras localizar al joven en la zona conocida como “La Puntilla”, confirmaron que aún presentaba signos vitales, por lo que solicitaron apoyo con una embarcación para realizar el rescate.

Identifican a Joven Rescatado en Ahome

El joven fue identificado como José Edgardo “G”, de 20 años de edad. Según la información oficial, había ingresado al mar acompañado de dos amigos, quienes pidieron ayuda al percatarse de que era arrastrado hacia el canal de navegación.

Paramédicos de Servicios de Urgencias Médicas del Municipio de Ahome (SUMMA) brindaron atención a los tres jóvenes y trasladaron a José Edgardo a una clínica privada debido a complicaciones derivadas de la inmersión.