Rescatan con Vida a Joven Arrastrado por la Corriente en Playa El Maviri en Sinaloa

Una intensa movilización se registró en una playa de Sinaloa tras el reporte de una persona en riesgo dentro del mar.

Rescatan con Vida a Joven Arrastrado por la Corriente en Playa El MaviriFoto: SSPCAhome

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Un joven fue rescatado con vida en Sinaloa tras ser arrastrado por el mar. La intervención de la Policía Turística y paramédicos fue crucial. Conoce los detalles.

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