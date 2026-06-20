Vinculan a Proceso a Excomisario de la Policía Federal por Desaparición Forzada

Raúl “N”, quien se desempeñó como Comisario Jefe de la División de Gendarmería, fue vinculado a proceso por su probable participación en la desaparición forzada de una persona ocurrida en 2017.

Raúl "N", el excomisario de la Policía Federal vinculado a proceso. Foto: FGRRaúl "N", el excomisario de la Policía Federal vinculado a proceso. Foto: FGR

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