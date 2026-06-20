Vinculan a Proceso a Excomisario de la Policía Federal por Desaparición Forzada

Raúl “N”, excomisario de la Policía Federal, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas, relacionado con hechos ocurridos en septiembre de 2017.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado se desempeñaba en ese momento como comisario jefe de la División de Gendarmería de la entonces Policía Federal y presuntamente participó en la desaparición de una víctima.

Tras diversas diligencias de investigación, las autoridades lograron cumplimentar una orden de aprehensión en su contra en el municipio de La Piedad, Michoacán.

Presentan pruebas

Durante la audiencia correspondiente, el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba que permitieron a un juez dictar la vinculación a proceso de Raúl “N”.

Además, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, luego de que ésta fuera ampliada.

El caso es llevado por la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, instancia que continúa con las indagatorias para esclarecer plenamente los hechos.