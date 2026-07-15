Reporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 15 de Julio: Tiempos de Espera en la Línea

Las garitas de Tijuana presentan tiempos variables hoy miércoles 15 de julio. Planifica tu cruce y mantente informado

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Atención en las garitas de Tijuana: Otay tiene esperas de 3 horas 30 minutos en línea normal. Usa carriles rápidos y mantente informado en tiempo real.

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