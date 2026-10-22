Tiburón Que Había Sido Guiado al Mar Vuelve a Quedar Varado en Canal en Surcorea

Bukangi, un tiburón hembra, volvió a quedar atrapado en un canal en Busan, Corea del Sur, un día después de que fuera guiado hacia el mar.

El ejemplar, que atrae a millones de turistas, regresó el jueves al estrecho, a pesar de los esfuerzos de los equipos de rescate.

En la víspera, un equipo de funcionarios municipales y de la Guardia Costera dirigió al tiburón hembra hacia la salida del canal utilizando una red.

Sin embargo, se informó que el animal fue avistado posteriormente nadando de regreso al canal, tras haber roto aparentemente una barrera.

Esta hembra de tiburón oscuro de tres metros de largo fue avistada por primera vez en el canal el 18 de septiembre. Desde entonces, la zona se convirtió en una atracción turística.

En este periodo, las autoridades llevaron a cabo dos intentos fallidos para guiar al animal hacia mar abierto, razón por la cual decidieron esperar a que saliera del canal por sí solo.

Pero al no lograrlo, realizaron un tercer rescate en la jornada del miércoles, ante la preocupación de que esté en riesgo su salud por la previsión de bajada drástica (a 18 grados) de las temperaturas del agua en el canal.

La temperatura óptima del agua para esta especie que habita en aguas subtropicales se encuentra entre los 18 y los 26 grados.

ICM