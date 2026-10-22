Internacional

Tiburón Que Había Sido Guiado al Mar Vuelve a Quedar Varado en Canal en Surcorea

Las autoridades temen que la salud del ejemplar se vea afectada por una baja en la temperatura del canal donde permanece

Decenas de personas observan a un tiburón varadoDecenas de turistas y medios observan a un tiburón hembra varado en un canal en Busan, Corea del Sur. Foto: Reuters
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