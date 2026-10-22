Reportan que el Pentágono Planea un Programa de Espionaje para Enfrentar a China

El Pentágono pretende desarrollar un programa de espionaje más robusto que el que tiene actualmente, destinado a librar una guerra económica contra China y otros competidores de Estados Unidos, informa The Washington Post.

Este nuevo programa de espionaje de última generación —en el que agentes estadounidenses operarían bajo identidades encubiertas, haciéndose pasar por empresarios o personal del sector privado, sin ninguna vinculación aparente con el gobierno de Estados Unidos— constituye un componente secreto de la campaña de guerra económica que lleva a cabo el Pentágono, explicaron fuentes familiarizadas con la iniciativa al diario.

Se trataría de usar agentes que operan sin cobertura oficial (conocidos en la jerga de inteligencia como NOC -Non-Official Cover-, por sus siglas en inglés), bajo la supervisión de Tom Rakusan.

Rakusan, quien cuenta con una trayectoria de 39 años en la CIA, ejerce actualmente como asesor principal del subsecretario de Defensa, Steve Feinberg, según indicaron las fuentes, que solicitaron el anonimato para hablar sobre esta delicada iniciativa, revela el diario.

Este funcionario, que se retiró de la CIA en 2021, llegó a ocupar el cargo de subdirector de operaciones —el máximo responsable de las actividades de espionaje de la agencia— en 2017.

Posteriormente, encabezó la respuesta de la CIA ante la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.

Según las personas familiarizadas con el programa, en esta iniciativa participan expertos provenientes de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de la Oficina del Subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad, así como antiguos funcionarios de la CIA.

El programa se encuentra en fase de planificación y aún no está operativo, señalaron.

La administración Trump ha adoptado la guerra económica como una herramienta clave de su estrategia de Estado.

Ha impuesto aranceles y controles a la exportación, ha realizado inversiones en recursos y tecnologías estadounidenses críticos, ha colaborado con el capital privado para reforzar componentes clave de la base industrial de defensa y ha dado prioridad a la inteligencia económica, recordó el Post.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos negó al medio que la iniciativa estuviera en marcha. Un portavoz de la dependencia afirmó que quien estuviera proporcionando tales reportes estaba mal informado o quería engañar deliberadamente para "alimentar sus fantasías".

Con información de EFE

ASJ