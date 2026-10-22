Internacional

Reportan que el Pentágono Planea un Programa de Espionaje para Enfrentar a China

Washington Post informó que expertos de la Oficina del Subsecretario de Guerra para Inteligencia y Seguridad, así como funcionarios retirados de la CIA, fueron contratados para crear la iniciativa

PentágonoEl programa se encuentra en fase de planificación y aún no está operativo. Foto: Reuters.

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