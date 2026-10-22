Internacional

Corte Penal Internacional Gana Premio Sájarov del Parlamento Europeo

El Tribunal, con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya, fue reconocido en uno de los momentos más delicados de sus casi 25 años de historia

CPILa guerra en Ucrania situó a la CPI en el centro de la geopolítica. Foto: Reuters.

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