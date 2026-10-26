Accidente Deja a Hombre Atrapado en una Unidad de Transporte Público en Puebla

Un hombre quedó prensado dentro de una unidad de transporte público tras chocar contra un objeto fijo en el municipio de Tepeaca en Puebla.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron durante las primeras horas de este lunes 26 de octubre para atender la emergencia y sacar al lesionado del vehículo, quien se encontraba atrapado al interior.

Paramédicos de la Cruz Roja, delegación Tepeaca, brindaron atención al varón y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento se desconoce su estado de salud.

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Por otro lado, se reportó la volcadura de un vehículo particular en el Periférico Ecológico, a unos metros de la carretera federal a Atlixco.

La unidad, tipo cinco puertas, circulaba a exceso de velocidad en los carriles con dirección a la 16 de Septiembre; pero una vez que pasó el distribuidor vial de la federal, la persona que iba al volante perdió el control y ocasionó la volcadura de la unidad, la cual dio varios giros, quedó sobre su toldo y se arrastró varios metros hasta terminar en la zona de acotamiento.

​Grupos de primera respuesta hicieron su arribo para brindar apoyo y realizar las acciones correspondientes.

​Mientras los paramédicos valoraban a una mujer con lesiones, el personal de vialidad realizó el peritaje del accidente y el aseguramiento de la unidad que terminó destrozada.

En otro hecho vial, un tráiler terminó volcado en una curva ubicada dentro del municipio de Oriental, lo que provocó el cierre total de circulación en ambos sentidos.

Cuerpos de emergencias se movilizaron al sitio, mientras que una grúa realizó las labores para el retiro de la unidad pesada.

Ante estos accidentes, las autoridades exhortan a los conductores a respetar los limites de velocidad y extremar precauciones en caso de manejar con poca visibilidad por la luz.

Con información de N+

MCS