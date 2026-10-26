Accidentes

Accidente Deja a Hombre Atrapado en una Unidad de Transporte Público en Puebla

El Heroico Cuerpo de Bomberos realizó labores de extracción vehicular ante un percance vial ocurrido en una carretera del municipio de Tepeaca

Extraen a hombre atrapado en un transporte público de Tepeaca, PueblaRescatan a hombre atrapado en un transporte público de Tepeaca. Foto: PC Puebla

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Un hombre atrapado en un transporte público tras un choque en Tepeaca. Bomberos y paramédicos actúan rápidamente para su extracción.

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