Desmiente Fiscalía de Chihuahua Supuesta Muerte de Militar de EUA tras Operativo en El Pinal

La Fiscalía de Chihuahua desmiente que un agente de Estados Unidos haya muerto en un accidente en la entidad tras un operativo en la sierra el 17 de abril de 2026, donde se desmanteló un narcolaboratorio.

En un comunicado, la Fiscalía del estado aclara sobre el caso de Richard Halliday, quien según algunos medios publicaron que habría muerto en Chihuahua tras el operativo,

La Fiscalía informa que cuenta con el expediente número 37-2020-0031343, de fecha 2 de octubre de 2020, turnado a la Unidad Especializada en la Investigación de Personas Ausentes y/o extraviadas. Señala que en esa fecha, el señor Robert Benjamin Halliday compareció ante el Ministerio Público en Ciudad Juárez, para reportar la ausencia de su hijo, Richard Halliday, cuya desaparición ubicó a partir del 23 de julio de ese mismo año.

Manifestó que su hijo pertenecía al Ejército de los Estados Unidos y estaba adscrito a la base militar de Fort Bliss, en El Paso, Texas, y expresó su sospecha de que pudiera encontrarse en Ciudad Juárez, a partir de antecedentes de cruces fronterizos y de referencias de terceras personas sobre posibles avistamientos.

El 11 de abril de 2023, la investigación fue cerrada en virtud de que obra en el expediente un informe del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, en el que se informa que Richard Halliday cruzó la frontera hacia Ciudad Juárez el 28 de marzo de 2020, a bordo de un vehículo Toyota Camry, y que a los pocos minutos regresó a El Paso, Texas.

El mismo informe señala que, con posterioridad a esa fecha, no existe registro de ingresos suyos a Ciudad Juárez.

Destaca que según información pública, el 24 de abril de 2024, el Ejército de EUA informó a la familia Halliday el cambio de estatus del soldado Richard Halliday de desaparecido a fallecido, y determinó que su muerte ocurrió el 23 de julio de 2020, el día en que fue visto por última vez en Fort Bliss.

El comunicado del Ejército estadounidense no señala modo ni causa de muerte, ni indica que se hayan recuperado sus restos.

"El reporte de desaparición en 2020, el cierre ministerial corresponde a abril de 2023 y la determinación del Ejército estadounidense, a abril de 2024. Todos esos documentos son anteriores a los hechos del operativo de El Pinal, ocurridos en abril de 2026, y esa cronología debe tomarse en cuenta al analizar las afirmaciones publicadas", indica la fiscalía en un comunicado.

Por lo que asegura que "nada en el expediente de esta Fiscalía ubica al señor Halliday en el estado de Chihuahua en 2025, ni lo relaciona con el operativo de El Pinal". Tampoco consta que tuviera la calidad de agente de alguna corporación o agencia, apunta.

Finalmente la Fiscalía apunta: "por lo anterior, es falso que Richard Halliday haya participado en el operativo de El Pinal o que tenga relación alguna con ese caso".

Y aclara que la dependencia se limita a los hechos que constan en sus registros, y que "cualquier denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República corresponde a esa instancia".