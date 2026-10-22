Seguridad

Desmiente Fiscalía de Chihuahua Supuesta Muerte de Militar de EUA tras Operativo en El Pinal

La Fiscalía del estado fija su postura luego de que esta semana circulara información de que dos agentes de EUA habían muerto tras el operativo contra un narcolaboratorio

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