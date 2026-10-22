Seguridad

Detienen a Directores de Seguridad Pública de Momax y Río Grande, Zacatecas

Son investigados por los delitos de secuestro agravado y extorsión agravada, cometidos en perjuicio de productores del sector ganadero

Suman tres directores de Seguridad Pública detenidos en lo que va del año en la entidad. Foto: N+Suman tres directores de Seguridad Pública detenidos en lo que va del año en la entidad. Foto: N+

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