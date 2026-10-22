Detienen a Directores de Seguridad Pública de Momax y Río Grande, Zacatecas

En Zacatecas, fueron detenidos los directores de Seguridad Pública municipal de Momax y Río Grande como resultado de operativos coordinados entre fuerzas federales y estatales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que en la primera intervención se cumplimentó una orden de cateo en el municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, donde fueron detenidos Cecilia “N” y José Miguel “N”, este último director de Seguridad Pública del municipio de Momax, quien contaba con un mandamiento judicial por el delito de facilitación delictiva.

En el lugar se aseguró una granada de fragmentación, cargadores, cartuchos y varios narcóticos.

Mientras que en una segunda intervención, se llevaron a cabo dos operaciones de manera simultánea en el municipio de Río Grande, lo que permitió cumplimentar una orden de aprehensión en contra de José Alonso “N”, director de Seguridad Pública del municipio de Río Grande y, posteriormente, se ejecutó una orden de cateo, derivando en la detención de Raúl “N”.

Ambos son investigados por los delitos de secuestro agravado y extorsión agravada, cometidos en perjuicio de productores del sector ganadero.

A esta lista se suma el exdirector de la policía municipal de Juchipila, quien ya fue vinculado a proceso y se encuentra bajo prisión preventiva. Con este caso, suman tres directores de Seguridad Pública detenidos en lo que va del año en la entidad.

AMP