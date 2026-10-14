Cultura

Libros de Sally Rooney No Podrán Venderse en Reino Unido por su Apoyo a Acción Palestina

La editorial Faber no podrá seguir editando libros de la autora irlandesa por su apoyo a una organización pro-Palestina considerada terrorista

Sally Rooney en 2020Libros de Sally Rooney no podrán venderse en Reino Unido. Foto: AFP

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