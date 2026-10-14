Libros de Sally Rooney No Podrán Venderse en Reino Unido por su Apoyo a Acción Palestina

Los libros de Sally Rooney no podrán seguir vendiéndose en Reino Unido, debido a su apoyo al grupo Palestine Action, que el gobierno considera terrorista. La autora de Gente normal había anunciado que donaría parte de sus ganancias a la organización pro-Palestina.

Debido al apoyo a este grupo, la publicación de sus libros en el Reino Unido podría ser considerada un delito grave, según declaró la novelista en un comunicado. Según explicó, la decisión se tomó de común acuerdo con la editorial Faber, responsable de distribuir sus libros en Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte.

“He hecho todo lo posible por ser honesta con el público acerca de mis convicciones e intenciones, y estoy plenamente dispuesta a asumir las consecuencias”, se lee en el comunicado.

Por su parte, la editorial Faber dijo el miércoles que había acordado con Rooney que “ya no podría distribuir sus obras en el Reino Unido en ningún formato”, aunque sí las seguirá vendiendo en otros países.

“La legislación vigente en el Reino Unido ha dado lugar a una situación en la que Faber no puede transferir a Sally Rooney los ingresos obtenidos en el Reino Unido por su obra”, declaró Faber en un comunicado.

Palestine Action es una organización británica que denuncia a empresas que suministran armas a Israel. En 2025, el grupo fue clasificado como terrorista por el gobierno, después de que vandalizaran una base de la fuerza aérea británica.

La designación fue replicada por el gobierno de Donald Trump y condenada por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. El alto comisionado Volker Turk señaló que se trataba de “una restricción desproporcionada e innecesaria a los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación”.

Los libros electrónicos de Sally Rooney ya han sido retirados de las tiendas en línea del Reino Unido. No obstante, las librerías pueden conservar y vender los ejemplares que aún tengan en existencias.

Sally Rooney es una de las autoras superventas más importantes de su generación. La empresa NielsenIQ BookData, que recopila datos sobre la industria editorial, señala que la escritora irlandesa ha vendido más de 6 millones de ejemplares alrededor del mundo. De estos, 2 millones se han vendido en Reino Unido.

Este anuncio llega semanas después de que se cancelara la participación de la escritora Ariana Harwicz en un festival literario en España. La cancelación, que fue denunciada por la argentina como un acto de censura por su apoyo a Israel, dividió a buena parte de la comunidad literaria en español.