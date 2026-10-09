Aseguran 266 Máquinas Tragamonedas en Operativos en Cuauhtémoc e Iztapalapa

Autoridades federales y de la Ciudad de México aseguraron 266 máquinas tragamonedas durante cinco cateos y ocho verificaciones administrativas en establecimientos de las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa, como parte de las acciones para combatir la operación irregular de estos equipos.

Del total, 163 máquinas fueron aseguradas durante las diligencias ministeriales y otras 103 en inspecciones administrativas, luego de que los responsables de los establecimientos no presentaran la documentación que acreditara su legal procedencia.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Marina) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México.

En otro establecimiento de la misma colonia, localizado en la calle Cosmógrafos, fueron asegurados 20 CPU y nueve máquinas tragamonedas.

Al mismo tiempo, con apoyo de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina, se realizaron ocho verificaciones administrativas en inmuebles ubicados en Arcos de Belén, la Glorieta de los Insurgentes, Plaza San Rafael, Corregidora, General Anaya, San Cosme, Rosario y Manzanares, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Durante las inspecciones, el personal solicitó la documentación para acreditar la legal procedencia de las máquinas tragamonedas. Ante la falta de estos documentos, las autoridades aseguraron 103 equipos.

Los objetos y equipos decomisados fueron trasladados a instalaciones de resguardo, donde permanecerán mientras continúan las investigaciones y los procedimientos correspondientes.

TLS