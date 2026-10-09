Seguridad

Aseguran 266 Máquinas Tragamonedas en Operativos en Cuauhtémoc e Iztapalapa

Cinco cateos y ocho verificaciones administrativas permitieron retirar los equipos que operaban sin los permisos correspondientes

Aseguran máquinas en CDMXElementos de seguridad y autoridades administrativas aseguran máquinas en CDMX. Foto: SSC CDMX

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