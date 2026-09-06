Defensa Confirma Asesinato de Elemento de la Guardia Nacional en Guerrero

La Secretaría de la Defensa confirmó que fue localizado sin vida un elemento de la Guardia Nacional en el estado de Guerrero. En redes sociales se había compartido un video del agente realizando declaraciones referentes a las acciones de seguridad implementadas por autoridades de los tres órdenes de gobierno en la entidad, antes de ser asesinado.

Junto al elemento fueron localizadas muertas tres personas más en la localidad de Plan de Lima, en el municipio de Juan R. Escudero.

El integrante de la Guardia Nacional se encontraba en días de descanso en esa entidad, de la cual era originario, añadió la institución de seguridad en un comunicado.

"Estos actos de violencia se presentan en un contexto de importantes afectaciones a los grupos delincuenciales que operan en el estado, derivadas de las actividades realizadas por las autoridades durante la presente administración, particularmente en los últimos meses", afirma la Defensa.

Ante estos acontecimientos, se reforzó inicialmente el despliegue interinstitucional en la región con 284 efectivos, 2 aeronaves y 36 vehículos. La Secretaría detalló que en los próximos días se tiene programado el arribo de un contingente mayor, el que no se retirará hasta detener y llevar a los responsables ante la justicia.

De este refuerzo inicial y la implementación de una operación conjunta por parte del personal Militar, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y Policía Estatal, el 5 de septiembre del presente año, se obtuvieron resultados en los poblados de Pablo Galeana, Río Verde y Xaltianguis, en el municipio de Acapulco.

Se realizó la detención de 16 personas integrantes del grupo delictivo de 'Los Ardillos', dentro de los que destaca su operador financiero, el aseguramiento de 12 armas de fuego, más de 36 mil 700 cartuchos, 17 dosis de metanfetamina (cristal), 10 máquinas tragamonedas, 2 motocicletas y 1 vehículo.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente, para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones.

Cabe señalar que durante esta administración, personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y Policía Estatal han intensificado de manera coordinada las labores de investigación, inteligencia y despliegue territorial, obteniendo importantes resultados sin distinción alguna contra las organizaciones delictivas con presencia en el estado de Guerrero, entre ellas "Los Tlacos", "Los Rusos" y "Los Ardillos", destacando: