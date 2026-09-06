Seguridad

Defensa Confirma Asesinato de Elemento de la Guardia Nacional en Guerrero

Informó que se reforzó el despliegue interinstitucional en la región con 284 efectivos, 2 aeronaves y 36 vehículos, pero se espera la llegada de un contingente mayor

Despliegue de la Guardia Nacional en GuerreroPresencia de la Guardia Nacional en Guerrero. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa
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