Sismos en México Hoy: SSN Reporta Magnitud y Epicentro de los Temblores de este Jueves

En el país suele haber actividad sísmica debido a su ubicación en una zona donde interactúan varias placas tectónicas. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó temblores desde las primeras horas.

Este jueves, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró sismos de magnitud mayor a 4.0.

Hubo un temblor de magnitud 4.0 a las 2:31:05 horas, con epicentro a 66 kilómetros (km) al noreste de Matías Romero, Oaxaca, y profundidad de 135.7 km.

Posteriormente, a las 3:30:51 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1, localizado a 152 kilómetros al sureste de San Felipe, Baja California. Este segundo movimiento tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

¿Qué hacer si te toca un sismo en el transporte público?

Si ocurre un sismo mientras vas en el transporte público, es importante conservar la calma. Permanece en tu lugar, sujétate de los pasamanos y evita intentar bajar o abrir las puertas hasta que pase el movimiento.

En el caso de que vayas en el Metro CDMX y el convoy esté en movimiento quédate en tu lugar.

Si el tren se detiene espera las instrucciones del conductor y del personal del Metro. No intentes salir por tu cuenta ni caminar sobre las vías, ya que puede haber riesgos eléctricos y de circulación de trenes.

FBPT