Sociedad

Sismos en México Hoy: SSN Reporta Magnitud y Epicentro de los Temblores de este Jueves

El Servicio Sismológico Nacional compartió los detalles de los movimientos; te indicamos qué hacer si tiembla cuando vas en el transporte público

Sismos en MéxicoUn grupo de personas participaron en el Simulacro Nacional. Foto: N+

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