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Exigen Salida de Directora de Primaria con Bloqueo en Carretera Torreón-San Pedro

Madres de familia del ejido La Concha se manifestaron después de que un alumno presuntamente amenazará a dos compañeras con un arma blanca

Madres de familia del ejido La Concha se manifestaron después de que un alumno presuntamente amenazará a dos compañeras con un arma blancaLas madres acusan a la directora de presuntamente ocultar una grave situación. Foto: N+

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Las madres acusan a la directora de presuntamente ocultar una grave situación

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