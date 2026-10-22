Exigen Salida de Directora de Primaria con Bloqueo en Carretera Torreón-San Pedro

Madres de familia de la Escuela Primaria Federal Ricardo Flores Magón, ubicada en el ejido La Concha, bloquearon la carretera Torreón-San Pedro, a la altura de la misma comunidad y en dirección hacia el periférico, como medida de presión para exigir la destitución de la directora del plantel.

El bloqueo se registró minutos después de que los padres de familia decidieran, este jueves, impedir el ingreso de la directora, a quien acusan de presuntamente ocultar una grave situación ocurrida dentro de las instalaciones escolares.

De acuerdo con los manifestantes, el pasado 15 de octubre un alumno de segundo grado presuntamente amenazó con un cuchillo a dos de sus compañeras, situación que puso en riesgo la integridad de las menores. Los padres de familia señalaron que la dirección no habría actuado de manera inmediata para proteger a los estudiantes y atender lo ocurrido.

Ante esta situación, las familias se organizaron para exigir la salida de la directora y solicitar la intervención de las autoridades educativas, al considerar que es necesario garantizar condiciones de seguridad para todos los alumnos que acuden al plantel.

Los padres advirtieron que mantendrán la medida de impedir el ingreso de la directora, así como el bloqueo carretero, hasta que las autoridades educativas atiendan sus demandas y ofrezcan una respuesta que garantice la seguridad y protección de los menores dentro de la institución.