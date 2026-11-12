Hallan Persona Sin Vida Flotando en el Río San Antonio de Córdoba, Veracruz

Una intensa movilización policial se registró en la colonia México de la ciudad de Córdoba, cuando vecinos reportaron al número de emergencias 911, el hallazgo de una persona sin vida flotando en las aguas del río San Antonio.

Los hechos ocurrieron durante este jueves, sobre la prolongación de la calle 1 y avenida 12, donde la zona fue acordonada.

Elementos de la policía municipal, estatal y de la Guardia Nacional descendieron al río San Antonio para verificar la situación. Una vez confirmado, se dio parte a los servicios periciales y personal funerario para iniciar con el levantamiento del cuerpo.

De acuerdo con la autoridad, se trató de una persona que permanecía boca abajo y en estado de descomposición.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, y el móvil del deceso. Las autoridades iniciaron con las investigaciones.