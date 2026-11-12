Seguridad

Hallan Persona Sin Vida Flotando en el Río San Antonio de Córdoba, Veracruz

El cuerpo permanece sin ser identificado, autoridades informaron que permanecía boca abajo y en estado de descomposición

Hallan Persona Sin Vida Flotando en el Río San Antonio de Córdoba, VeracruzSe trató de una persona que permanecía boca abajo y en estado de descomposición. Foto: N+

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Descubren un cuerpo en descomposición en el río San Antonio. Policía y Guardia Nacional en el lugar.

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