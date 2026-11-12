Seguridad

Detienen a Sujeto Vinculado a Presunta Portación de Arma en el Sur de Veracruz

El asegurado es señalado por su probable participación en hechos constitutivos de delito, luego de atender un reporte ciudadano sobre la presunta portación de armamento

Detienen a Daniel N en Coatzacoalcos por vinculación a diversos delitos y portación de arma de fuegoDetienen a Daniel N en Coatzacoalcos por vinculación a diversos delitos y portación de arma de fuego. Foto: Policía Municipal de Coatzacoalcos

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Daniel 'N' detenido en Coatzacoalcos por portar arma de fuego y presuntos robos. La policía asegura evidencia clave.

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