Detienen a Sujeto Vinculado a Presunta Portación de Arma en el Sur de Veracruz

Elementos de la Policía Municipal de Coatzacoalcos detuvieron a un hombre, señalado por su probable participación en hechos constitutivos de delito, luego de atender un reporte ciudadano sobre la presunta portación de un arma de fuego en la colonia Transportista.

Se dio a conocer que durante la intervención efectuada por los cuerpos de seguridad el ahora detenido presuntamente amenazó a los policías con un arma de fuego corta.

Los oficiales aseguraron un arma de fuego corta, abastecida con cartuchos, así como una bolsa tipo bandolera que contenía bolsas pequeñas con hierba verde seca con características similares a la marihuana, también fue asegurada la camioneta, en la que se trasladaba el detenido.

Asimismo, se tuvo conocimiento de que el detenido ha sido relacionado con presuntos robos cometidos a ciudadanos en la ciudad, situación que deberá ser investigada por las autoridades ministeriales para determinar si existe alguna responsabilidad. La persona fue identificada como Daniel ’N’.