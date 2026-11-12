Mueren Madre e Hijo Arrollados en Matamoros; La Presunta Responsable fue Detenida

Una mujer y su hijo de apenas dos años de edad perdieron la vida luego de ser atropellados por una camioneta conducida presuntamente por una mujer en estado de ebriedad, en el fraccionamiento Lomas de San Juan, en Matamoros, Tamaulipas.

El accidente se registró sobre la avenida Diego Rivera, cuando las víctimas se dirigían a su domicilio y fueron embestidas por una camioneta, con placas de circulación de Tamaulipas.

Al lugar acudieron paramédicos voluntarios para brindar atención a los afectados; sin embargo, al realizar la valoración correspondiente, confirmaron que ambos ya no contaban con signos vitales.

De acuerdo con reportes preliminares, la conductora presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol e incluso habría manifestado que consumió cuatro bebidas antes de manejar.

La mujer fue detenida por elementos de Tránsito y Vialidad, quienes realizaron las diligencias iniciales y la trasladaron para la práctica de las pruebas correspondientes. Posteriormente, quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Personal de la Fiscalía y del Servicio Médico Forense también acudió al sitio para realizar el levantamiento de indicios y los procedimientos correspondientes, mientras se llevan a cabo las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades.

Por su parte, el alcalde de Matamoros se pronunció al respecto lamentando lo ocurrido y asegurando que los hechos serán investigados y se aplicará todo el peso de la ley.