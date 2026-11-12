Seguridad

Mueren Madre e Hijo Arrollados en Matamoros; La Presunta Responsable fue Detenida

De acuerdo con reportes preliminares, la conductora presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol

Mueren Madre e Hijo Arrollados en Matamoros; La Presunta Responsable fue DetenidaMueren Madre e Hijo Arrollados en Matamoros; la Presunta Responsable Fue Detenida. Foto: N+

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Madre e hijo pierden la vida en Matamoros.

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