Quienes regresan a la Ciudad de México por la autopista México-Acapulco encuentran carga vehicular en siete puntos: seis entre el kilómetro 19 y el 100, y la plaza de cobro de Paso Morelos.

Dos de esos puntos están en el kilómetro 19, a la altura del Puente Chimalcoyotl, y en el kilómetro 24, a la altura de la incorporación al Viaducto Elevado Tlalpan.

Otros dos se ubican en el kilómetro 31, a la altura del poblado de Topilejo, y en el kilómetro 47, a la altura de los Arcos Morelos-Ciudad de México.

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Tres Marías, Las Brisas y Paso Morelos, otros puntos de la México-Acapulco con carga vehicular

Los puntos restantes están en el kilómetro 53, a la altura del poblado de Tres Marías, y en el kilómetro 100, a la altura del Puente Las Brisas. La plaza de cobro de Paso Morelos completa la lista.

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó que la carga vehicular se registra en dirección a la Ciudad de México por el periodo vacacional.

La institución recomendó a las personas usuarias manejar con precaución y respetar los límites de velocidad.

Asistencia vial en la México-Acapulco: el 074 y la cuenta de CAPUFE en X

Para solicitar asistencia vial o información carretera, CAPUFE indicó el teléfono 074 y su cuenta en la red social X.

El aviso no precisa cuánto se extiende la carga en cada punto ni el tiempo estimado de traslado.

CT