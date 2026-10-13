Internacional

Ejército de EUA Patrulla con Mayor Calma en el Río Bravo Tras Refuerzo de Tropas

Los militares estadounidenses navegan por las aguas del cauce fronterizo en lanchas equipadas con ametralladoras y aseguran que disminuyeron los cruces ilegales de personas y el tráfico de drogas

Estados UnidosLos cruces ilegales se han desplomado en gran medida debido a restricciones al asilo que comenzaron antes de que Trump regresara a la Casa Blanca. Foto: AP.

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