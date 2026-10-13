Hombre Apuñala a 8 Personas en Centro Comercial en Corea del Sur

Un hombre apuñaló al menos a ocho personas en un centro comercial de la ciudad surcoreana de Incheon, según informaron el martes la policía y los bomberos.

La comisaría del distrito de Namdong, en Incheon, detuvo a un sospechoso de 59 años que, según las autoridades, atacó a los compradores mientras recorría el centro comercial antes de que los transeúntes lo sometieran.

No quedó claro de inmediato por qué llevó a cabo los ataques.

Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, entre ellos una mujer de unos 20 años que fue operada tras llegar con un paro cardíaco, según informó el departamento de bomberos de Incheon.

Las autoridades no proporcionaron de inmediato detalles sobre la gravedad de las demás lesiones. Los heridos rondan edades de entre 20 y 50 años.

La agencia de noticias surcoreana Yonhap citó a un testigo que afirmó que el sospechoso parecía llevar cuchillos sujetos a ambas manos.

El testigo relató que el hombre comenzó a apuñalar a personas en una tienda de descuentos ubicada en el sótano del centro comercial y continuó atacando a otros mientras subía por una escalera mecánica, antes de ser sometido por varias personas.

"Apuñalaba a cualquiera que se le cruzara", señaló el testigo.

Las autoridades habilitaron un centro médico de emergencia en la primera planta del edificio para el caso de que se notifiquen más víctimas.

Nah Hyun-joon, quien ayudó a reducir al atacante usando sillas con otras personas, dijo que vio al hombre atacar a unas cuatro personas en la zona de restaurantes del segundo piso antes de subir al tercer piso, donde apuñaló al menos a una mujer.

Nah dijo que el atacante se dirigió hacia un cine de varias salas en el cuarto piso, pero fue bloqueado por varias personas que sostenían sillas en la parte superior de la escalera mecánica. Nah dijo que él y otros acorralaron al hombre desde abajo y finalmente lo redujeron cerca de la entrada del tercer piso de la escalera mecánica, empujándolo hacia abajo con sillas y quitándole sus cuchillos, antes de que llegara la policía.

"Simplemente andaba apuñalando a la gente", dijo Nah a la televisión OBS.

"Ni siquiera dijo nada. Simplemente apuñaló a quien vio", agregó.

El sospechoso fue condenado a cuatro años de prisión por intento de asesinato en 2015, según la agencia Yonhap. Fue puesto bajo monitoreo electrónico en 2019 y no había reincidido mientras estaba bajo supervisión, dijo el Ministerio de Justicia.

Igual fue acusado el mes pasado de portar un arma después de usar un cuchillo de cocina para perforar un cartel de protesta ante un hospital donde tuvo una disputa, y estaba recibiendo tratamiento por dependencia del alcohol y enfermedades mentales no especificadas, según el ministerio.

Más temprano este martes, el hombre asistió a una sesión de asesoramiento de 10 a 11 de la mañana y luego se reunió con su agente de libertad condicional de 11:20 a 11:55 horas, tiempo local. El ataque comenzó a las 13:40 horas.

El agente confirmó que el sospechoso había tomado su medicamento y almorzó con él hasta las 12:30. Las autoridades no detectaron intentos de destruir su dispositivo de monitoreo.

"Nos disculpamos sinceramente por la gran preocupación pública causada por el ataque con cuchillo de un individuo bajo vigilancia electrónica", dijo el ministerio en un comunicado.

La autoridad afirmó que revisaría tanto la supervisión del sospechoso como los procedimientos más amplios de vigilancia electrónica.

Con información de Agencias

ASJ