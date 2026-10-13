Internacional

Hombre Apuñala a 8 Personas en Centro Comercial en Corea del Sur

Los heridos, de entre 20 y 50 años, fueron trasladados a hospitales, y uno de ellos se encuentra en paro cardíaco

Corea del SurMás temprano este martes, el agresor asistió a una sesión de asesoramiento. Foto: AP.

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