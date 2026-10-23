Sociedad

Señalan que Animales en Zoológicos de CDMX Viven en Malas Condiciones y Piden Denunciar

Activistas exigen a las autoridades información detallada sobre el estado de salud de las especies que habitan en San Juan de Aragón y Chapultepec

León en Zoológico de Aragón.Foto: N+

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