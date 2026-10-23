Señalan que Animales en Zoológicos de CDMX Viven en Malas Condiciones y Piden Denunciar

Persisten las denuncias de activistas por las condiciones en que se encuentran los animales en zoológicos de Chapultepec y San Juan de Aragón, los principales de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Sobre el tema, Diana Valencia Cuevas, directora de Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes, AC, indicó: “Se han presentado varias denuncias de diferentes especies, incluso hicimos una global: hay muchas denuncias que hicimos, que las criaturas ya fallecieron y la respuesta de Profepa es que cumplen con los estándares y con los cuidados necesarios”.

Recientemente se denunció que en el Zoológico de Chapultepec varias especies viven entre agua sucia y en espacios limitados.

Cendy Dayanna Lira de Horta, médico veterinaria zootecnista, señaló: “Hay que pensar en el bienestar, que este bienestar no se está ofreciendo, exigir a las autoridades que cada zoológico tenga realmente un área de transparencia, que como ciudadanos podamos exigir y ver estos estudios, que podamos exigir que de verdad están en las condiciones”.

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En el Zoológico de Aragón, el estrés es visible en especies como los leones, que caminan en círculos de manera constante, lo que según especialistas es indicador de estrés crónico y falta de bienestar.

Sobre el tema, Omar Rojas García, biólogo especialista de FES Aragón de la UNAM, explicó: "Un organismo que está confinado en un espacio se va a estresar y va a buscar mecanismos para reducir estrés".

Además, puso como ejemplo el acicalamiento, "algunos otros organismos como felinos, jaguares, buscan estar dando círculos porque en su ambiente natural recorren varios kilómetros para buscar alimento, para buscar pareja, el simple hecho de estar confinados ya genera un problema para ellos y deben de reducir su estrés".

Los ciudadanos lamentaron el descuido en el que consideran se encuentran los animales, como lo refiere Mauro López, un visitante: “La verdad yo creo que en las condiciones en las que se encuentran los animales sí están un poquito deplorables, se deberían de mejorar las condiciones para el zoológico, los animales”.

Por su parte, Egodia Reyes, otra visitante, manifestó: “Algunos los vimos casi sin comida, uno que otro no estuvo en su área, unos espacios se ve que están en mantenimiento. El agua, como que hay que hacer cambio de agua, algunas estaban muy turbias, o se ve que ya tienen mucho que no la han cambiado”.

De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en 2016 México contaba con un registro de 108 zoológicos, de los cuales 95 se encontraban en funcionamiento; sin embargo, este dato es histórico, ya que actualmente se desconoce cuántos zoológicos están activos.

Entre enero de 2021 y octubre de 2025, en los zoológicos de Chapultepec murieron 1,415 animales y en San Juan de Aragón, 226. Activistas exhortaron a la ciudadanía a observar con detenimiento a los ejemplares en sus visitas.

“Que se paren frente al animal, que se conecten, que traten de entenderlo con, primero, su falta de libertad, que observen a conciencia, que no solo vean un elefante, un lobo, un león, observen a la criatura y sientan qué puede tener y reportar en los zoológicos, hay buzón de sugerencias, llenar ese formato y depositarlo, (escribir) lo que note de tales animales”, indicó la directora Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes, AC.

Por su parte, la médico veterinaria zootecnista Cendy Dayanna Lira de Horta precisó: “Lo que podemos exigir es que estos animales que ya existen, que ya están, que tengan una buena calidad de vida y que tengan cubiertas sus necesidades mínimas básicas”.

Con información de Dafne Mora, Víctor Olvera y Carlos Moreno.

LECQ