Sociedad

¿Dónde Tembló Hoy? SSN Informa Epicentro y Magnitud de los Sismos de este Viernes

El Servicio Sismológico Nacional diariamente comparte los detalles de la actividad sísmica del país; te compartimos las recomendaciones de las autoridades durante y después de un movimiento telúrico

Simulacro nacionalVarias personas salen de un inmueble para llevar a cabo el Simulacro Nacional. Foto: N+

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