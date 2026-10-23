¿Dónde Tembló Hoy? SSN Informa Epicentro y Magnitud de los Sismos de este Viernes

La actividad sísmica en México es consecuencia de su ubicación geográfica y de la interacción entre distintas placas tectónicas, cuyos movimientos pueden generar temblores de diferente magnitud y profundidad.

En ese sentido, todos los días el Servicio Sismológico Nacional (SSN) monitorea la actividad sísmica del país. Este viernes hubo varios temblores de magnitud mayor a 3.8:

A las 00:37:22 horas, se registró un sismo de magnitud 3.8, localizado a 96 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, con una profundidad de 16.8 kilómetros.

Más tarde, a las 00:50:10 horas, ocurrió otro temblor de magnitud 3.8, con epicentro a 150 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, y una profundidad de 15.8 km.

Posteriormente, a las 2:08:42 horas, se reportó un movimiento telúrico de magnitud 3.8, ubicado a 106 km al sur de Crucecita, Oaxaca, con una profundidad de 15.9 km.

A las 3:26:54 horas, se registró un sismo de magnitud 3.9, localizado a 99 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, con una profundidad de 16.1 kilómetros.

¿Qué hacer durante y después de un sismo?

La prevención y el conocimiento de las medidas de seguridad ayudan a reducir riesgos ante un movimiento telúrico. El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y las autoridades de Protección Civil recomiendan tomar precauciones:

Elaborar un plan familiar de Protección Civil y definir puntos de reunión.

Identificar las zonas de menor riesgo dentro de la vivienda, la escuela o el lugar de trabajo.

Revisar periódicamente las instalaciones de gas y electricidad.

Preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, botiquín y documentos importantes.

FBPT