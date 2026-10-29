Detienen a Hombres con Armas, Equipo Táctico y una Camioneta Robada en Guanajuato

Dos hombres que iban a bordo de una camioneta en calles de la colonia Las Flores, en Jaral del Progreso, fueron detenidos con armas, equipo táctico y chalecos balísticos por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE).

De acuerdo al parte informativo del Secretario de Seguridad de Guanajuato, los hechos ocurrieron cuando a la cabina del 911, llegó el reporte de una camioneta en la que viajaban dos hombres sospechosos.

De inmediato, el equipo de la FSPE acudió a la zona para dar con el vehículo reportado, teniéndolo a la vista en calles de la colonia antes mencionada, donde se le pidió al conductor hacer alto total.

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional, quienes pidieron a los tripulantes bajar de la camioneta para comenzar con una inspección, encontrando al interior del vehículo cartuchos, cargadores, seis chalecos balísticos, seis cascos y objetos conocidos como ponchallantas.

Los uniformados también destacaron que la camioneta contaba con reporte de robo vigente, por lo que los dos hombres y los objetos decomisados, serán presentados ante las autoridades correspondientes para dar seguimiento con el caso.