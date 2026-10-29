Seguridad

Detienen a Hombres con Armas, Equipo Táctico y una Camioneta Robada en Guanajuato

Gracias a una denuncia anónima capturaron a los dos sospechosos en la colonia Las Flores en Jaral del Progreso

Lo decomisado fue presentado ante las autoridades correspondientes.Foto: N+

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Capturan a dos hombres con equipo táctico y una camioneta robada en Las Flores. La denuncia anónima fue clave para la detención.

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