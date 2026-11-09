Lista de Coches Castigados: ¿Hay Doble No Circula 10 de Noviembre 2026 en CDMX y Edomex?

En las últimas horas se ha reportado mala calidad del aire en zonas de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), por lo que hay posibilidades de que se active contingencia ambiental y con esta el incremento de restricciones para coches que circulan en la Zona Metropolitana del Valle de México. Por ello, te contamos si hay doble Hoy No Circula este martes 10 de noviembre 2026.

Debido a la contaminación, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) recomienda a la población informarse sobre las medidas para reducir los niveles de contaminación, como es el aumento de coches que deben permanecer detenidos, y engomados, hologramas y terminaciones de placas suspendidos para su circulación a lo largo del día.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Advierten Multas por Dejar Basura en la Calle durante la Contingencia Ambiental en Tlaxcala

¿Hay contingencia ambiental y Doble No Circula mañana 10 de noviembre 2026?

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, hasta el momento la calidad del aire no es buena en la mayoría de las alcaldías de la capital y municipios del Estado de México, pero la acumulación de contaminantes tampoco amerita la activación de contingencia ambiental y sus respectivas medidas, como el Doble Hoy No Circula para este martes 10 de noviembre 2026.

El Índice de Aire y Salud informa que la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala por la presencia de ozono y de partícula PM2.5 en nueve estaciones de monitoreo, mientras que en el resto va de aceptable a buena.

Debido a este escenario, te recomendamos mantenerte pendiente de las actualizaciones emitidas por la CAMe, a través de N+ y N+ Foro, donde te mantendremos informado en caso de que se active la Fase I de la contingencia.

¿Quién no circula mañana en CDMX y Edomex?

Debido a que aún no se ha decretado la contingencia en la CDMX y Edomex, el Hoy No Circula de este martes 10 de noviembre 2026 operará con normalidad, por lo que solo afectará a los siguientes carros que cuentan con:

Holograma 1 y 2, engomado ROSA y terminación de placas 7 y 8.

Los coches con placas foráneas no circulan de 5 a 11 de la mañana.

Mientras que los autos exentos del Hoy No Circula son aquellos con hologramas 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos, los cuales pueden salir a las calles de la CDMX y Edomex todos los días, siempre y cuando no haya contingencia.

El programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) se aplica en un horario que va desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche de este martes 10 de noviembre 2026, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y municipios conurbados del Edomex.

No obstante, en caso de que la mala calidad del aire en CDMX y Edomex empeore y se tenga que activar el Doble No Circula hoy. Así se aplicaría la restricción de CAMe por contingencia ambiental en martes: