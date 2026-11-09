Movilidad

Cierre Línea 4 de Metrobús en Noviembre 2026: ¿Cuándo Abren y Qué Estaciones No Dan Servicio?

El servicio del Metrobús CDMX se verá afectado por trabajos de mantenimiento. Consulta aquí las estaciones cerradas hoy

Estaciones Cerradas de Línea 4 de Metrobús en Noviembre 2026El Metrobús hará trabajos de mantenimiento en el carril confinado en la Línea 4. Foto: Cuartoscuro
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