Cierre Línea 4 de Metrobús en Noviembre 2026: ¿Cuándo Abren y Qué Estaciones No Dan Servicio?

A partir de este lunes, el Metrobús CDMX realizó un cierre parcial en la Línea 4 y acá te decimos cuándo vuelven a abrir y cuáles son las estaciones cerradas en estos días de noviembre de 2026.

Debido a trabajos de mantenimiento en el carril confinado, el sistema de transporte público de la Ciudad de México informó dónde se suspenderá el servicio y las alternativas para que los usuarios no se vean afectados.

Estaciones cerradas de la Línea 4 del Metrobús hoy

Las estaciones Plaza de la República, Amajac, Defensoría Pública y Vocacional 5 de Línea 4 no brindarán servicio por trabajos de mantenimiento en el carril confinado. Mientras que la ruta de Aeropuerto a Amajac se hará con desvío por Avenida Juárez.

Sin servicio en Plaza de la República.

Sin servicio en Amajac.

Sin servicio en Defensoría Pública.

Sin servicio en Vocacional 5.

Por el mismo motivo, las estaciones Hidalgo y Bellas Artes de Línea 4 no brindarán servicio en dirección a San Lázaro. Mientras que en dirección a Buenavista los viajes se brindarán a unos metros de los parabuses.

Hidalgo, sin servicio dirección San Lázaro.

Bellas Artes, sin servicio dirección San Lázaro.

¿Cuándo abren estaciones de la Línea 4 del Metrobús?

El cierre en la Línea 4 del Metrobús CDMX se tiene programado del 9 al 12 de noviembre por los trabajos de mantenimiento del carril confinado, de acuerdo con lo informado por el sistema de transporte público.

De esta manera, las estaciones cerradas antes mencionadas volverán a dar servicio de forma normal a partir del viernes 13 de noviembre de 2026.

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Alternativas al cierre de Línea 4 del Metrobús CDMX

En caso de tener que utilizar la Línea 4 del Metrobús, se recomienda a los usuarios usar las siguientes alternativas para no verse afectado por el cierre de las estaciones:

De Plaza de la República se recomienda caminar 9 minutos hacia la estación México-Tenochtitlán.

De Vocacional 5 se recomienda caminar 3 minutos hacia la estación Juárez.

Si viajas dirección San Lázaro, de Hidalgo se recomienda caminar 7 minutos hacia la estación Museo de San Carlos.

De Bellas Artes se recomienda caminar 7 minutos hacia la estación Teatro Blanquita.

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PPP