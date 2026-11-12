Seguridad

Mujer Estadounidense Pide Ayuda a Policías de Rosarito para Regresar a su País

Agentes municipales asistieron a una ciudadana americana en crisis emocional que carecía de medios para realizar su regreso a la frontera

Mujer Estadounidense Pide Ayuda a Policía de Rosarito para Regresar a su PaísMujer Estadounidense Pide Ayuda a Policía de Rosarito para Regresar a su País | Foto: SSC

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