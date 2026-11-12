Mujer Estadounidense Pide Ayuda a Policías de Rosarito para Regresar a su País

Elementos de la Policía Municipal brindaron asistencia y acompañamiento a una ciudadana estadounidense que atravesaba una crisis emocional, realizando su retorno seguro a Estados Unidos tras comentar que no contaba con recursos propios para trasladarse.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Playas de Rosarito, la intervención se realizó luego de recibir una alerta sobre la situación de vulnerabilidad de la mujer. Al conocer su intención de volver a su país de origen, los agentes municipales solicitaron la intervención de la Unidad de Enlace Internacional para canalizar el apoyo.

A través de esta área especializada, se estableció comunicación directa con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para coordinar los protocolos de recepción.

Una vez realizada la certificación médica y administrativa correspondiente para verificar su estado de salud, los oficiales escoltaron a la mujer hasta las inmediaciones de la Garita Internacional de San Ysidro, donde fue entregada de manera segura a las autoridades norteamericanas.

Elementos de la Policía Municipal de Rosarito acompañando a la ciudadana hacia la frontera | Foto: SSC

JMR