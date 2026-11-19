Habitantes del fraccionamiento Cabo Rojo del municipio de Tuxpan retuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de intentar robar una motocicleta y, tras los hechos, solicitaron la intervención de las autoridades policiacas.

El incidente se registró la noche de este miércoles 18 de noviembre en el cruce de las calles Chankanaab y Palancar, donde los habitantes lograron interceptar al sujeto y lo mantuvieron retenido hasta la llegada de los elementos policíacos.

Policías del estado arribaron al lugar de los hechos y se hicieron cargo del presunto responsable, a quien aseguraron y posteriormente trasladaron a las celdas preventivas para que se llevaran a cabo los procedimientos correspondientes por estos hechos.

Sin embargo, será necesario que la persona afectada acuda a presentar la denuncia correspondiente y formalice el señalamiento en contra del presunto; de lo contrario, el detenido podría recuperar su libertad.