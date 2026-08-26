Seguridad

Fiscalía CDMX Aprehende a Dos Hombres por Fraude con Examen de Ingreso a la UNAM

Los imputados habrían cobrado para responder los exámenes en lugar de los aspirantes y simular que estos los contestaban

Los detenidos se hicieron pasar por estudiantes para presentar el examen de la UNAM 2026Foto: Cuartoscuro
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