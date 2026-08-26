Fiscalía CDMX Aprehende a Dos Hombres por Fraude con Examen de Ingreso a la UNAM

La Fiscalía de CDMX aprehendió a dos personas presuntamente involucradas en un esquema de fraude durante la aplicación del examen de admisión de la UNAM 2026, en el cual cobraban para responder los exámenes en lugar de los aspirantes.

De acuerdo con las autoridades, se trata de Edgar “N” y David “N”, quienes mediante un esquema habrían cobrado a aspirantes para responder por ellos el examen en línea de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"De acuerdo con la investigación, durante mayo y junio de 2026, ambos habrían utilizado instalaciones y equipos de cómputo de la academia “Más Preparación”, de la cual eran operadores, para contestar los exámenes en lugar de los aspirantes y simular que estos realizaban personalmente la evaluación", confirmaron las autoridades.

Las indagatorias establecen que los sospechosos presuntamente contaron con el apoyo de algunos instructores. Las denuncias sobre estas prácticas derivaron en las pesquisas.

"La UNAM proporcionó información sobre nueve aspirantes cuyos exámenes presentaban coincidencias en los datos de conexión y otras irregularidades", puntualizó la Fiscalía CDMX.

Por esta razón, se llevaron a cabo diversos análisis de información, archivos digitales y entrevistas, lo que permitió relacionar las evaluaciones con sedes de la academia e identificar la posible participación de los ahora detenidos.

Entonces, con los datos recabados el Ministerio Público obtuvo las órdenes de aprehensión contra ambos imputados y autorizaciones judiciales para realizar cuatro cateos, las cuales se cumplimentaron este martes.

"Fueron asegurados diversos dispositivos de almacenamiento que serán analizados para determinar el alcance del esquema", indicaron.

Edgar "N" y David "N", se encuentran bajo el resguardo de las autoridades, por lo que en las próximas horas se dará a conocer su situación jurídica.

Finalmente, la Fiscalía señaló que la investigación continúa abierta para identificar a otras personas posiblemente relacionadas y definir si estas prácticas fueron usadas en otros procesos y no solo en el examen de admisión de la UNAM 2026.

Foto: Fiscalía CDMX

EPP