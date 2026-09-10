Juez Rechaza Aplazar Audiencia de Gabriel ‘N’ por Abuso Sexual en Tamaulipas

Este jueves 10 de septiembre de 2026 se lleva a cabo la audiencia en contra de Gabriel 'N', imputado por el delito de abuso sexual equiparado en agravio de su hija, Dafne. El desahogo de la diligencia se realiza conforme a lo programado en el Centro Integral de Justicia de Ciudad Mante.

Previo a esta fecha, la defensa del procesado solicitó formalmente el diferimiento de la comparecencia, argumentando que la cita judicial coincidía con la fecha de cumpleaños de la víctima. No obstante, el juez de la causa rechazó la petición al determinar que resulta prioritario dar continuidad al procedimiento penal y evitar dilaciones que obstaculicen la impartición de justicia.

Con el desarrollo de esta etapa, se prevé que dentro del presente mes de septiembre la autoridad competente pueda emitir una resolución definitiva sobre la situación jurídica del señalado.

El proceso penal contra Gabriel 'N' inició tras la denuncia formal presentada por la representación legal de la víctima por hechos ocurridos en el ámbito familiar.

El delito de abuso sexual equiparado, tipificado en el Código Penal del Estado de Tamaulipas, contempla sanciones severas cuando se comete en contra de menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad por parte de sus ascendientes.

La causa judicial ha derivado en múltiples etapas procedimentales en el distrito de Mante, donde colectivos de acompañamiento y autoridades mantienen el seguimiento del caso para garantizar el principio del interés superior de la niñez.

La defensa legal de Danna Yanina "N" informó que un Juzgado de Distrito concedió la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo promovido en favor de la joven.

El abogado Carlos David Robles Figueroa explicó que anteriormente se había otorgado una suspensión provisional y que esta nueva resolución representa otro

Gabriel "N", padre de Dafne Zapata Quintos fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado, luego de que un juez determinara que existen elementos suficientes para que continúe el procedimiento penal en su contra. La resolución se da después de una audiencia en la que se revisaron los hechos denunciados por la familia de la adolescente.

El caso se remonta a 2019, cuando fue denunciado por hechos que presuntamente ocurrieron cuando Dafne era menor de edad. En un inicio, la acusación fue por violación equiparada, pero posteriormente el delito fue reclasificado como abuso sexual agravado.