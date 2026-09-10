Seguridad

Juez Rechaza Aplazar Audiencia de Gabriel ‘N’ por Abuso Sexual en Tamaulipas

La autoridad judicial desestimó la petición del imputado para suspender la diligencia en el Centro Integral de Justicia

Juez Rechaza Aplazar Audiencia de Gabriel ‘N’ por Abuso Sexual en TamaulipasJuez Rechaza Aplazar Audiencia de Gabriel ‘N’ por Abuso Sexual en Tamaulipas. Foto: Alejandra Quintos

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El juez niega aplazar audiencia de Gabriel 'N' por abuso sexual en Tamaulipas. La defensa argumentó coincidencia con cumpleaños de la víctima.

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