Accidentes

Hombre Muere Ahogado en el Río Tecolutla en la Zona Norte de Veracruz

Autoridades ministeriales y corporaciones policíacas acercaron el cuerpo hacia la orilla para iniciar con las investigaciones

Muere ahogado en río TecolutlaEl hombre falleció a la altura del puente el remolino en el municipio de Papantla. Foto: Rodrigo Mayen

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Un hombre de 74 años fue encontrado ahogado en el río Tecolutla. Las investigaciones continúan.

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