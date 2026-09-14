Hombre Muere Ahogado en el Río Tecolutla en la Zona Norte de Veracruz

Un hombre murió ahogado en el cauce del río Tecolutla, a la altura del puente el remolino en el municipio de Papantla, al norte de la entidad.

La víctima fue identificada como Gabriel N., de 74 años, cuyo cuerpo fue localizado cuando pescadores navegaban por la zona y observaron el cadáver atorado entre unas ramas.

Autoridades ministeriales y corporaciones policíacas con apoyo de pescadores llegaron hasta el punto donde se encontraba el cuerpo y lo acercaron hacia la orilla para que personal de la Fiscalía General del Estado realizara las diligencias correspondientes.

Familiares se acercaron a las autoridades para realizar la identificación y reclamar el cuerpo. Es de mencionar que por estos hechos se mantiene abierta una investigación para esclarecer como esta persona terminó en esas condiciones.