Seguridad

Localizan a Hombre en Avanzado Estado de Descomposición en Ciudad Juárez

El hombre fue encontrado sin vida sobre un sillón, en el patio trasero del domicilio

El hallazgo ocurrió en el patio trasero de la viviendaEl hallazgo ocurrió en el patio trasero de la vivienda. Foto: N+

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Un hombre fue encontrado en avanzado estado de descomposición en el patio de su casa.

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Localizan a Hombre en Avanzado Estado de Descomposición