Localizan a Hombre en Avanzado Estado de Descomposición en Ciudad Juárez

Esta tarde fue localizado un hombre en avanzado estado de descomposición en el patio de una vivienda ubicada sobre las calles Navarra y Noruega, de la colonia San Antonio, en Ciudad Juárez.

Según las primeras versiones recabadas en el lugar, un hombre acudió a la vivienda para visitar a un familiar, ya que, según señaló, llevaba al menos cuatro días sin verlo. Al llegar, lo encontró sin vida en un sillón ubicado en el patio del domicilio, por lo que realizó el llamado al número de emergencias 911.

Al lugar acudieron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y confirmaron el hallazgo de un hombre de entre 40 y 50 años, identificado como Raúl, quien ya no contaba con signos vitales. En coordinación con elementos del Ejército Mexicano, los agentes resguardaron el área.

Ante esto, fue solicitada la presencia de una unidad del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa de su fallecimiento.

Hasta el momento, no se ha emitido mayor información al respecto. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, se den a conocer más detalles sobre lo ocurrido.