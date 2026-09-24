Política

TikTok Incorporará Línea de Ayuda para Mujeres en Colaboración con Gobierno de México

La Secretaría de las Mujeres anunció un acuerdo con la app para incorporar una función que ayude a prevenir la violencia de género

Mujer abre aplicación de TikTokTikTok incorpora función para prevenir violencia contra las mujeres. Foto: Reuters

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