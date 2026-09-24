La Secretaría de las Mujeres anunció que llegó a un acuerdo para que TikTok incorpore en la aplicación un botón de ayuda que conecte con la Línea de Bienestar para las Mujeres. Identificada con el número 079, opción 1, esta línea ofrece orientación ante posibles casos de violencia de género.

Cuando las y los usuarios de TikTok realicen búsquedas con términos sensibles como “feminicidio” o “acoso sexual”, la aplicación desplegará un botón que conectará automáticamente con el número de asistencia. En estos casos, la interfaz mostrará automáticamente una tarjeta con la leyenda “Te queremos ayudar”.

La línea 079, opción 1, opera las 24 horas del día. En ella, las usuarias podrán recibir un primer acompañamiento, así como orientación especializada y canalización oportuna en caso de ser víctimas de violencia.

Al respecto, la Secretaría de las Mujeres dijo que se trata del primer acuerdo de colaboración con la plataforma para combatir la violencia contra las mujeres, en colaboración con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

Cabe recordar que en marzo, Claudia Sheinbaum firmó un acuerdo con las plataformas digitales con el objetivo de combatir las agresiones en el ecosistema digital.

Por desgracia, el entorno virtual se ha convertido en un sitio donde cada vez es más frecuente que las mujeres sean víctimas directas de violencia. Según un estudio del INEGI publicado en 2025, 10.6 millones de mujeres reportaron haber sido víctimas de ciberacoso.

Además, el 29% de las encuestadas experimentaron insinuaciones o propuestas sexuales y un 27.5% recibieron contenido sexual no solicitado.