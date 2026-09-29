Tormenta Polo Se Aleja de México, Pero Mantiene en Alerta a Estos Estados por Lluvias

Polo se ha debilitado a Tormenta Tropical este martes, luego de haber sido huracán categoría 5 en tres ocasiones. Aunque continúa debilitándose mientras avanza sobre el noroeste de México, sus efectos todavía pueden generar lluvias, fuertes rachas de viento y posibles inundaciones en distintas regiones del país.

Anoche tocó tierra como huarcaán categoría 3 en Baja California Sur, y esta mañana entró como categoría 1 muy cerca de Guaymas, Sonora.

Pero mantiene condiciones de lluvia intensa en el noroeste, aunque se prevé que continúe perdiendo fuerza conforme avance sobre tierra.

Así lucen las inmediaciones del Palacio Municipal de Guaymas, Sonora, previo a que el huracán Polo toque tierra por segunda ocasión; se estima que el ciclón traerá lluvia entre 250 y 270 litros por metro cuadrado.



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Las entidades que todavía pueden registrar efectos relacionados con la hoy Tormenta Tropical Polo son Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California Sur, Durango y Baja California.

Conagua pronosticó para este martes lluvias de intensas a torrenciales en Sonora; de muy fuertes a intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Chihuahua, y de fuertes a muy fuertes en Durango.

Además de las precipitaciones, las autoridades mantienen vigilancia por rachas de viento, oleaje elevado, encharcamientos, inundaciones y posibles deslaves, principalmente en zonas montañosas, cauces y áreas bajas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Chihuahua Emite Alerta Amarilla por Lluvias Intensas en el Estado

En Chihuahua, la Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene una alerta amarilla por los efectos asociados con Polo, el ingreso de humedad y el paso de un frente frío.

La dependencia estatal informó que se esperaban acumulados de hasta 75 litros por metro cuadrado de lluvia y rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora en municipios del norte y noroeste, entre ellos Ocampo, Ascensión, Janos y Ciudad Juárez.

También se pronosticaron lluvias de aisladas a dispersas y chubascos en otras regiones del estado.

Mientras Polo afecta principalmente al noroeste, la tormenta tropical Rachel contribuye al ingreso de humedad sobre el occidente de México.

El reporte de Conagua señaló que Rachel mantiene condiciones de lluvia muy fuerte en regiones de Guerrero y Oaxaca, mientras que su circulación y otros sistemas atmosféricos favorecen precipitaciones en estados del occidente.

En Guerrero, Protección Civil estatal pronosticó para este martes lluvias fuertes con puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros, además de descargas eléctricas, posible granizo y rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en algunas regiones.

Aunque Polo se aleja de las costas del Pacífico y pierde intensidad, las autoridades mantienen el llamado a extremar precauciones, debido a que las lluvias acumuladas pueden provocar crecidas de ríos y arroyos, inundaciones repentinas, deslaves y afectaciones en caminos.

Conagua y Protección Civil recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas.

PT