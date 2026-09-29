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Tormenta Polo Se Aleja de México, Pero Mantiene en Alerta a Estos Estados por Lluvias

Seis de los estado de la república aún pueden registrar lluvias fuertes por los efectos del ciclón

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Polo se debilita pero aún amenaza con lluvias intensas en Sonora, Sinaloa y más. Mantente informado y toma precauciones ante posibles inundaciones y vientos fuertes.

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